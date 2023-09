Πολιτική

Νέες ταυτότητες: “Όχι” από το Μητροπολίτη Κορίνθου

Τι είπε στους πιστούς κατά το εκκλησιαστικό του κήρυγμα και ποια αναφορά έκανε στις παλιότερες διαδηλώσεις για την αφαίρεση θρησκεύματος.

Λάβρος ήταν για το θέμα των νέων ταυτοτήτων κατά το κήρυγμα του, μετά το πέρας της λιτανείας της Ιεράς εικόνας Παναγίας Γιάτρισσας στο Λουτράκι, ο Μητροπολίτης Κορίνθου κ. Διονύσιος.

Σχετικά με το ερώτημα αν πρέπει οι πιστοί να συμμορφωθούν με την απόφαση έκδοσης ταυτοτήτων νέου τύπου, με στεντόρεια φωνή ο Μητροπολίτης σύμφωναα με το korinthostv τόνισε: “Ως πνευματικός σας πατέρας, λέω όχι. Αν οι ταυτότητες, που δεν τις θέλαμε και κάναμε συλλαλητήρια, τώρα είναι καλές ταυτότητες, και τα τσιπάκια τα τωρινά είναι πιο αθώα από τα άλλα, και ας μας δένουν χειροπόδαρα, εγώ λέω όχι, εγώ δεν την αποδέχομαι αυτή την ελευθερία”.

Ο Μητροπολίτης Κορίνθου στο λόγο του ένωσε και τα περισσότερα από τα θέματα της επικαιρότητας τα οποία ταλαιπωρούν τη χώρα μας τα τελευταίες μέρες, αναφέροντας: “Βλέπουμε έτσι αμεταμέλητα, σκληρόκαρδα να πετάνε ανθρώπους στη θάλασσα γιατί το IQ τους είναι χαμηλό και αυτοί να λένε τάχα ότι σέβονται τη φύση […] Δεν πρέπει να φοβόμαστε κανέναν άνθρωπο, παρά μόνο τον Θεό και την Μητέρα του”.

