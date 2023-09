Κοινωνία

Φρέντι Μπελέρη: Συνάντηση Βερβεσού με τον δικηγόρο του

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο Πρόεδρος της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος, Δημήτρης Βερβεσός εξέφρασε τη συμπαράσταση του δικηγορικού σώματος στον εκλεγμένο δήμαρχο Χειμάρρας

-

Στα γραφεία του Δικηγορικού Συλλόγου της Αθήνας βρέθηκε σήμερα ο πληρεξούσιος δικηγόρος του Φρέντη Μπελέρη Eugen Gjyzari. Ο πρόεδρος της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος Δημήτρης Βερβεσός εξέφρασε στο συνήγορο του κ. Μπελέρη «τη συμπαράστασή τού δικηγορικού σώματος στον εκλεγμένο δήμαρχο Χειμάρρας» και σημείωσε πως αντιπροσωπεία της Ολομέλειας των προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων θα παρασταθεί κατά τη συζήτηση της εκ νέου επανεξέτασης της προφυλάκισής του κ. Μπελέρη.

Ειδικότερα, σε ανακοίνωσή που εξέδωσε ο Δικηγορικός Σύλλογος της Αθήνας αναφέρει:

«Συνάντηση με τον πληρεξούσιο δικηγόρο του εκλεγμένου δημάρχου Χειμάρρας Φρέντη Μπελέρη, EugenGjyzari, έλαβε χώρα σήμερα στα γραφεία του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών.

Ο πληρεξούσιος δικηγόρος ενημέρωσε αναλυτικά για τη συνεχιζόμενη προφυλάκιση του εκλεγμένου δημάρχου και την εν γένει δικαστική πορεία της υπόθεσης.

Ο Πρόεδρος της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος, Δημήτρης Βερβεσός εξέφρασε τη συμπαράσταση του δικηγορικού σώματος στον εκλεγμένο δήμαρχο Χειμάρρας, καθόσον παραβιάζονται οι θεμελιώδεις αρχές του κράτους δικαίου και της δίκαιης δίκης και επεσήμανε την ανάγκη προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των δικαιωμάτων της αναγνωρισμένης δικαϊκώς ελληνικής μειονότητας.

Περαιτέρω, ενημέρωσε τον πληρεξούσιο δικηγόρο του δημάρχου για την πρόσφατη απόφαση της Συντονιστικής Επιτροπής, σύμφωνα με την οποία αντιπροσωπεία της Ολομέλειας θα παρασταθεί κατά τη συζήτηση της εκ νέου επανεξέτασης της προφυλάκισής του.

Στη συνάντηση έλαβαν μέρος ο νομικός Σύμβουλος της Ολομέλειας Λάμπρος Αντωνίου και ο δικηγόρος Αθηνών Άρης Κατσαλίδας».

Ειδήσεις σήμερα:

Κακοκαιρία “Daniel”: Μέτρα δημόσιας υγείας στις πληγείσες περιοχές

Κακοκαιρία “Daniel” - Σακελλαροπούλου: Επείγει η βοήθεια στους πληγέντες

Φαρμακονήσι: Δεκάδες παράτυποι μετανάστες σε βάρκες