Χαβάη: δεκάδες άνθρωποι αγνοουνται ένα μήνα μετά την φονική πυρκαγιά

Αγνοούμενοι, αταυτοποίητες σοροί και τοξική τέφρα, έναν μήνα μετά την φονική πυρκαγιά στην Χαβάη.

Έναν μήνα μετά την πολύνεκρη πυρκαγιά στη νήσο Μάουι, οι αρχές της Χαβάης εξακολουθούν να αναζητούν 66 αγνοούμενους, όπως δήλωσε χθες Παρασκευή ο κυβερνήτης αυτής της αμερικανικής πολιτείας Τζος Γκριν.

Ο επίσημος απολογισμός της πυρκαγιάς, που έκανε στάχτη την ιστορική πόλη Λαχάινα, κάνει λόγο για 115 νεκρούς. Ο αριθμός των θυμάτων παραμένει αμετάβλητος εδώ και περίπου δύο εβδομάδες. Μόλις 60 θύματα έχουν ταυτοποιηθεί, σύμφωνα με ανακοίνωση που εξέδωσε την Πέμπτη η αστυνομική διεύθυνση του Μάουι.

Στους επιζήσαντες δεν έχει επιτραπεί να επιστρέψουν στα ερείπια ισοπεδωμένων σπιτιών και επιχειρήσεων, αν και ορισμένοι το έκαναν αψηφώντας τις οδηγίες των αρχών. «Η τέφρα, μας έχουν πει, είναι αρκετά τοξική. Ως εκ τούτου, οφείλουμε να είμαστε προσεκτικοί», τόνισε ο κυβερνήτης Τζος Γκριν, ο οποίος προανήγγειλε πως θα επιτραπεί σύντομα σε κατοίκους και ιδιοκτήτες επιχειρήσεων να μεταβούν στην πυρόπληκτη περιοχή σε προγραμματισμένες επιτηρούμενες επισκέψεις.

Η επιχείρηση απομάκρυνσης των ερειπίων αναμένεται να διαρκέσει αρκετούς μήνες και το κόστος της υπολογίζεται σε σχεδόν ένα δισεκατομμύριο δολάρια, συμπλήρωσε.

Οι αρχές της Χαβάης ζήτησαν από τους ιδιοκτήτες ακινήτων βραχυχρόνιας μίσθωσης να εξετάσουν το ενδεχόμενο να τα νοικιάσουν σε πυρόπληκτους που έμειναν άστεγοι, ενώ βρίσκονται σε επαφές με ξενοδοχεία για να στεγάσουν εκτοπισμένους. Περισσότεροι από 6.000 πυρόπληκτοι διαμένουν προσωρινά σε ξενοδοχειακές μονάδες, σύμφωνα με τον Γκριν. Η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Διαχείρισης Καταστάσεων Έκτακτης Ανάγκης (FEMA) έχει αποδεσμεύσει κονδύλια προκειμένου οι αρχές της Χαβάης να χορηγήσουν στεγαστικά επιδόματα σε πυρόπληκτους για διάστημα τουλάχιστον 18 μηνών, ανέφερε ο κυβερνήτης.

«Οι κάτοικοι του Μάουι πρέπει να έχουν όσο χρόνο χρειάζονται για να ανακάμψουν και θα αρχίσουν την ανοικοδόμηση μόνον όταν είναι έτοιμοι», τόνισε ο Τζος Γκριν. «Θέλω να υπογραμμίσω για ακόμη μια φορά: Η γη της Λαχάινα είναι δεσμευμένη για τους κατοίκους της μόλις επιστρέψουν και ξαναχτίσουν», διαβεβαίωσε.

