Οικονομία

Bloomberg για επενδυτική βαθμίδα: η “σημαντικότερη αναβάθμιση της χώρας μετά την οικονομική κρίση”

Τι γράφει δημοσίευμα του Bloomberg για την αναβάθμιση της επενδυτικής βαθμίδας της χώρας μας.

Στην είδηση ότι ο καναδικός αξιολόγησης DBRS αναβάθμισε την επενδυτική βαθμίδα των ελληνικών ομολόγων αναφέρονται διεθνή μέσα ενημέρωσης.

Πρόκειται για τον πρώτο από τους τέσσερις αναγνωρισμένους από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα οίκους αξιολόγησης, ο οποίος δίνει στην Ελλάδα ξανά την επενδυτική βαθμίδα έπειτα από 13 χρόνια.

Χαρακτηριστικά, το Bloomberg αναφέρει ότι η αναβάθμιση του αξιόχρεου των ελληνικών ομολόγων στην κατηγορία BBB (low) με σταθερές προοπτικές είναι «η σημαντικότερη αναβάθμιση της χώρας από την κατηγορία ‘σκουπίδια’ μετά την οικονομική κρίση που τη συγκλόνισε πριν περισσότερο από μία δεκαετία».

Το πρακτορείο εκτιμά άλλωστε ότι «εκτός του γεγονότος ότι αποτελεί σφραγίδα έγκρισης της οικονομικής ατζέντας του (Έλληνα) πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, o DBRS είναι ένας από τους οίκους αξιολόγησης που αναγνωρίζει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ), κάτι που σημαίνει ότι πλέον η αξία των ελληνικών ομολόγων δεν θα μειώνεται περισσότερο από το κανονικό όταν χρησιμοποιούνται ως εγγύηση σε ενέργειες επαναχρηματοδότησης».

Ελληνική Λύση για επενδυτική βαθμίδα

Ανακοίνωση σχετικά με την επενδυτική βαθμίδα που κέρδισε η χώρας μας εξέδωσε η Ελληνική Λύση, στην οποία αναφέρει:

"Η Επενδυτική βαθμίδα που έδωσε στην Ελλάδα ο καναδικός οίκος αξιολόγησης DBRS, αναβαθμίζοντας σε ΒΒΒ (low) το αξιόχρεο της ελληνικής οικονομίας με σταθερές προοπτικές, χρησιμοποιείται ως επικοινωνιακό προκάλυμμα από την καταρρέουσα κυβέρνηση.

Πρόκειται φυσικά για άλλη μία πομφόλυγα, καθώς η συγκεκριμένη «αναβάθμιση» ήταν απαραίτητη, για να «καλύψει» την ΕΚΤ, αφού οι «έκτακτες συνθήκες» λόγω πανδημίας που εξασφάλισαν στον κ. Μητσοτάκη το «λεφτόδεντρο», έχουν πλέον εκλείψει.

Έπειτα και από την πρόσφατη τραγωδία, τις αποκαλύψεις για τα εκατομμύρια σε έργα υποδομών που ουδέποτε πραγματοποιήθηκαν και την απένταξη ακόμα και αντιπλημμυρικών έργων από το Ταμείο Ανάκαμψης, η κυβέρνηση δεν δικαιούται να πανηγυρίζει. Αντίθετα, θα πρέπει να ετοιμάζεται να λογοδοτήσει ακόμα και για το τελευταίο ευρώ που διαχειρίστηκε, χρεώνοντας τις επόμενες γενιές Ελλήνων με δεκάδες δισεκατομμύρια ευρώ."

