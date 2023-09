Κόσμος

Βρετανία: Σύλληψη καταζητούμενου δραπέτη

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι είδους χρήσιμες πληροφορίες φέρεται να συνέλεγε ο υποστηρικτής της τρομοκρατίας κατά τη διάρκεια της θητείας του.

-

Συνελήφθη καταζητούμενος πρώην στρατιώτης που είχε δραπετεύσει από φυλακή του Λονδίνου, όπως ανακοίνωσε το Σάββατο η βρετανική Μητροπολιτική Αστυνομία.

Ο Ντάνιελ Άμπεντ Χαλίφι, 21 ετών, ο οποίος ήταν υπόδικος για τρομοκρατία και για παράβαση του Νόμου περί Κρατικών Απορρήτων, δραπέτευσε από τη φυλακή του Γουάντσγουορθ πριν από μερικές ημέρες με αποτέλεσμα να πραγματοποιηθεί μια τεράστια επιχείρηση για τον εντοπισμό του.

Ο Χαλίφι, ο οποίος αποστρατεύτηκε τον Μάιο, κατηγορήθηκε ότι κατά την διάρκεια της θητείας του στον βρετανικό στρατό, επιχείρησε να συγκεντρώσει πληροφορίες που θα μπορούσαν να είναι χρήσιμες σε ένα άτομο το οποίο θα διέπραττε ή θα σχεδίαζε μια τρομοκρατική ενέργεια. Φέρεται, επίσης, να έκανε φάρσα για βόμβα τοποθετώντας τρία κουτάκια με σύρματα πάνω σε ένα γραφείο.

Ειδήσεις σήμερα:

Σορός εντοπίστηκε στον Σαρωνικό

Fast Ferries: Έδεσε στη Ραφήνα μετά από πολύωρη περιπέτεια

Καιρός: Αίθριος με τοπικές νεφώσεις την Κυριακή