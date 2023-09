Κόσμος

Σεισμός στο Μαρόκο: Ξεπέρασαν τους 2000 οι νεκροί

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Δραματική είναι η κατάσταση στο Μαρόκο, που επλήγη από τον φονικό σεισμό. Μάχη με τον χρόνο δίνουν τα συνεργεία διάσωσης.

-

Μάχη με τον χρόνο δίνουν τα σωστικά συνεργεία στο Μαρόκο για να εντοπίσουν επιζώντες στα ερείπια των κτιρίων που κατέρρευσαν από τον φονικότερο σεισμό εδώ και έξι δεκαετίες στη χώρα, ενώ πολλοί κάτοικοι στις πληγείσες περιοχές ετοιμάζονται να περάσουν άλλη μια νύχτα στο ύπαιθρο.

Ο αριθμός των θυμάτων αυξάνεται δραματικά. Σύμφωνα με νεότερη ανακοίνωση του υπουργείου Εσωτερικών, οι νεκροί ανέρχονται σε 2.012 και 2.059 είναι οι τραυματίες, εκ των οποίων 1.404 νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση.

Το Εθνικό Κέντρο Επιστημονικής και Τεχνικής Έρευνας (CNRST), με έδρα το Ραμπάτ, εκτίμησε ότι ο σεισμός που συγκλόνισε το Μαρόκο τη νύχτα της Παρασκευής προς Σάββατο ήταν μεγέθους 7 βαθμών και το επίκεντρό του βρισκόταν στην επαρχία αλ Χαούζ, νοτιοδυτικά της τουριστικής πόλης Μαρακές. Ο σεισμός έγινε επίσης αισθητός σε άλλες αφρικανικές χώρες, όπως η Μαυριτανία και η Αλγερία, καθώς και στο νότιο τμήμα της Ιβηρικής.

Horrific moment of collapse of a house caught on security camera #earthquake at #Morocco in the region of #Marrakech Pray for Maroc #moroccoearthquake pic.twitter.com/8UDMx4X0Dk — Hieu Nguyen (@HieuTraderPro) September 10, 2023

Στο χωριό Αμιζμίζ, που βρίσκεται κοντά στο επίκεντρο, διασώστες και εθελοντές μετακινούν ερείπια με τα χέρια τους. Τα στενά σοκάκια έχουν κατακλυστεί από χαλάσματα. Έξω από ένα νοσοκομείο κείτονται περίπου 10 πτώματα, καλυμμένα με κουβέρτες, ενώ συντετριμμένοι συγγενείς θρηνούν.

«Όταν ένιωσα τη γη να τρέμει κάτω από τα πόδια μου και το σπίτι άρχισε να παίρνει κλίση, έτρεξα να βγάλω τα παιδιά μου έξω. Αλλά οι γείτονές μου δεν τα κατάφεραν», λέει ο Μοχάμεντ Αζάου. «Δυστυχώς, κανείς από εκείνη την οικογένεια δεν βρέθηκε ζωντανός. Πατέρας και γιος εντοπίστηκαν νεκροί, ενώ μητέρα και κόρη εξακολουθούν να αγνοούνται», συμπλήρωσε.

Στο χωριό Άσνι, που βρίσκεται περίπου 40 χιλιόμετρα νότια του Μαρακές, σχεδόν όλα τα σπίτια καταστράφηκαν και όσοι επέζησαν θα περάσουν άλλη μια νύχτα στο ύπαιθρο. «Γείτονές μας εγκλωβίστηκαν κάτω από τα ερείπια και καταβάλλονται αγωνιώδεις προσπάθειες για τη διάσωσή τους με όσα διαθέσιμα μέσα υπάρχουν στο χωριό», είπε ένας κάτοικος του Άσνι, ο Μοντασίρ Ιτρί.

Στο γειτονικό χωριό Τανσγκάρτ, σπίτια κόπηκαν στα δύο και δύο μιναρέδες κατέρρευσαν. Ένας εργάτης, ο Αμπντελατίφ Αΐτ Μπελά, κείτεται στο έδαφος τραυματισμένος στο κεφάλι από τοίχο που έπεσε. «Δεν έχουμε σπίτι να τον πάμε και δεν έχουμε φάει τίποτα από χθες», λέει η σύζυγός του, η οποία ανησυχεί για την εξαμελή οικογένειά της. «Δεν μπορούμε να βασιστούμε σε κανέναν, παρά μόνον στον Θεό», ψελλίζει. Το χωριό θρηνεί ήδη 10 νεκρούς, συμπεριλαμβανομένων δύο έφηβων κοριτσιών, είπε ένας άλλος κάτοικος.

Το Μαρόκο κήρυξε χθες Σάββατο τριήμερο εθνικό πένθος. Οι ένοπλες δυνάμεις έχουν κινητοποιηθεί για τη μεταφορά πόσιμου νερού, τροφίμων, σκηνών και κουβερτών στις πληγείσες περιοχές.

Ειδήσεις σήμερα:

Σορός εντοπίστηκε στον Σαρωνικό

Fast Ferries: Έδεσε στη Ραφήνα μετά από πολύωρη περιπέτεια

Καιρός: Αίθριος με τοπικές νεφώσεις την Κυριακή