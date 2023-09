Κόσμος

Σεισμός στο Μαρόκο: Αυξάνεται η λίστα των νεκρών - Ψάχνουν στα ερείπια για επιζώντες

Ειδική πτήση επαναπατρισμού από Μαρακές για Αθήνα τη νύχτα Σαββάτου προς Κυριακή, για Έλληνες που βρίσκονται εκεί.

Ο αριθμός των νεκρών από τον ισχυρό σεισμό που σημειώθηκε στο Μαρόκο ανήλθε σε 1.037, μετέδωσε το Σάββατο η κρατική μαροκινή τηλεόραση επικαλούμενη το υπουργείο Εσωτερικών.

Περισσότεροι από 1.200 άνθρωποι τραυματίστηκαν από την σεισμική δόνηση των 7 βαθμών που σημειώθηκε αργά το βράδυ της Παρασκευής και το επίκεντρο της οποίας βρισκόταν στην επαρχία αλ Χαούζ, νοτιοδυτικά της τουριστικής πόλης Μαρακές.

Οι διεθνείς ηγέτες

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν εξέφρασε σήμερα "την βαθιά του θλίψη για τις ζωές που χάθηκαν και για την καταστροφή που προκάλεσε ο σεισμός στο Μαρόκο", σε ανακοίνωση που εκδόθηκε από το Νέο Δελχί, όπου συμμετέχει στη σύνοδο κορυφής της G20.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες σύμωνα με προεδρική δήλωση προσπαθούν να «εγγυηθούν ότι οι Αμερικανοί υπήκοοι στο Μαρόκο είναι ασφαλείς» και «είναι έτοιμες να παράσχουν κάθε απαραίτητη βοήθεια στον μαροκινό λαό», είπε ο Αμερικανός πρόεδρος προσθέτοντας ότι στέκονται «στο πλευρό του (του) φίλου βασιλιά Μοχάμεντ ΣΤ' σε αυτή την δύσκολη στιγμή».

Από την πλευρά του, το Ηνωμένο Βασίλειο δήλωσε σήμερα έτοιμο να παράσχει βοήθεια στο Μαρόκο μετά τον σεισμό.

«Οι σκέψεις μου είναι με όλους όσοι επλήγησαν από τον τρομερό σεισμό στο Μαρόκο χθες το βράδυ», δήλωσε ο Βρετανός πρωθυπουργός Ρίσι Σούνακ στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης X .

«Το Ηνωμένο Βασίλειο είναι έτοιμο να παράσχει υποστήριξη στους Μαροκινούς φίλους μας», πρόσθεσε.

Νωρίτερα σήμερα το πρωί, ο Βρετανός υπουργός Εξωτερικών Τζέιμς Κλέβερλι τόνισε ότι το Ηνωμένο Βασίλειο συνεχίζει να «στηρίζει τους Βρετανούς υπηκόους στην περιοχή».

Η Ισπανία πρότεινε την αποστολή σωστικών συνεργείων στο Μαρόκο μετά τον ισχυρό σεισμό, ανακοίνωσε ο Ισπανός υπουργός Εξωτερικών Χοσέ Μανουέλ Αλμπάρες.

«Η Ισπανία προσφέρει στο Μαρόκο, αν το κρίνει απαραίτητο, ομάδες διάσωσης, που είναι το πιο σημαντικό αυτή τη στιγμή, αλλά και τη βοήθειά της για ανοικοδόμηση, μόλις περάσει αυτή η στιγμή», είπε ο υπουργός σε δημοσιογράφους στο περιθώριο της συνόδου κορυφής της G20 στην Ινδία.

Ο Κινέζος Πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ έστειλε «συλληπητήριο μήνυμα» στο Μαρόκο, μετέδωσε η κρατική τηλεόραση CCTV.

«Στις 9 Σεπτεμβρίου, ο πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ έστειλε συλλυπητήριο μήνυμα στον βασιλιά Μοχάμεντ ΣΤ του Μαρόκου για τον ισχυρό σεισμό» στη χώρα αυτή, σύμφωνα με το CCTV.

Την "έντονη αλληλεγγύη" του στο Μαρόκο εξέφρασε ο πάπας, σύμφωνα με ανακοίνωση του Βατικανού.

Ο σεισμός μεγέθους 7 βαθμών, σύμφωνα με το Εθνικό Κέντρο Επιστημονικής και Τεχνικής Έρευνας του Μαρόκου (CNRST), προκάλεσε επίσης εκατοντάδες τραυματίες, πολλούς εκ των οποίων σοβαρά, ανέφερε το υπουργείο σε δελτίο Τύπου.

Επαναπατρισμός Ελλήνων του Μαρόκου

Αξίζει να σημειωθεί ότι έκτακτη ειδική πτήση θα πραγματοποιηθεί τη νύχτα Σαββάτου προς Κυριακή από την Aegean για τον επαναπατρισμό των επιβατών της και όλων όσοι επιθυμούν να επιστρέψουν μετά τον καταστροφικό σεισμό στο Μαρόκο.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση της Aegean, το αεροσκάφος Α320 που θα πραγματοποιήσει την ειδική πτήση, θα αναχωρήσει χωρίς επιβάτες σε λίγες ώρες, σήμερα Σάββατο, 23:00 τοπική, από την Αθήνα προς το Μαρακές και θα αναχωρήσει από το διεθνές αεροδρόμιο Μενάρα του Μαρακές τα ξημερώματα 02:10 (τοπική ώρα) της Κυριακής, 10 Σεπτεμβρίου 2023 για να επιστρέψει στο διεθνές αεροδρόμιο της Αθήνας.

Όλοι οι επιβάτες της AEGEAN που διαθέτουν ήδη εισιτήριο από το Μαρακές με προορισμό την Ελλάδα για τις προσεχείς ημέρες και επιθυμούν να επιστρέψουν εκτάκτως, παρακαλούνται να επικοινωνήσουν με το τηλεφωνικό κέντρο της εταιρείας στο (+30) 210 6261000, προκειμένου να αλλάξουν το εισιτήριό τους χωρίς καμία χρέωση.

Όλοι όσοι επιθυμούν να επιστρέψουν στην Αθήνα και δεν διαθέτουν εισιτήριο, μπορούν να προμηθευτούν το εισιτήριό τους από το website της AEGEAN (www.aegeanair.com), να επικοινωνήσουν με το τηλεφωνικό κέντρο της εταιρείας (+30) 210 6261000 ή να επικοινωνήσουν με το υπουργείο Εξωτερικών στο +30 210 368 1730.

