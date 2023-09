Κοινωνία

Πετρούπολη: πυροβολισμοί έξω από κέντρο διασκέδασης

Αιματηρό περιστατικό σημειώθηκε έξω από κέντρο διασκέδασης στην Πετρούπολη, το βράδυ του Σαββάτου.

Περιστατικό με πυροβολισμό σημειώθηκε τα ξημερώματα έξω από κέντρο διασκέδασης στην περιοχή της Πετρούπολης.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την Αστυνομία, περίπου στις 5 το πρωί υπήρξε συμπλοκή ατόμων, για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία, κατά την οποία ένα άτομο έβγαλε όπλο και πυροβόλησε έναν 33χρονο.

Ο 33χρονος τραυματίστηκε ελαφρά στο πόδι από τον πυροβολισμό και νοσηλεύεται εκτός κινδύνου σε νοσοκομείο.

