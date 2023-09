Πολιτική

Κακοκαιρία “Daniel”: Ο Μητσοτάκης ανακοινώνει μέτρα για τους πληγέντες

Ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργό μίλησε στην εκπομπή «Καλοκαίρι Μαζί’ για τις πλημμύρες που προκάλεσε η κακοκαιρία “Daniel”.

Tο απόγευμα ο Πρωθυπουργός θα μεταβεί στη Θεσσαλία και σύμφωνα με το Μέγαρο Μαξίμου, στις 19.00 θα κάνει δηλώσεις από το Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων και θα ακολουθήσουν ανακοινώσεις για τα μέτρα στήριξης των πληγέντων.

Τη Δευτέρα θα επισκεφθεί τον Έβρο. Θα μεταβεί στην περιοχή της Δαδιάς, θα παραστεί στον αγιασμό του δημοτικού σχολείου στην Πελαγία το οποίο είχε καταστραφεί από την πρόσφατη πυρκαγιά και στη συνέχεια θα μεταβεί στην Αλεξανδρούπολη όπου θα πραγματοποιηθεί σύσκεψη με εκπροσώπους των τοπικών φορέων.

Μιλώντας στον ΑΝΤ1 και την έκτακτη ενημερωτική εκπομπή «Καλοκαίρι Μαζί», ο υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ, Θανάσης Κοντογεώργης, δήλωσε πως η πολιτεία θα σταθεί δίπλα στους πληγέντες, τονίζοντας την ανάγκη δημιουργίας έργων σε πανευρωπαϊκό επίπεδο.

Εκτίμησε ότι, «το μεγαλύτερο εύρος των έργων στην Καρδίτσα λειτούργησαν» και είπε πως, και στους τέσσερις ποταμούς είχαν γίνει έργα, τονίζοντας πως, «δεν μπόρεσαν να σηκώσουν το νερό, που ήταν 20 φορές πάνω από τον Ιανό».

