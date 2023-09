Life

Κακοκαιρία “Daniel” - ΑΝΤ1: Έκτακτη εκπομπή το Σαββατοκύριακο

Όπως και το απόγευμα της ΠΑρασκευής, πριν από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων, λόγω της επικαιρότητας, ο ΑΝΤ1 τροποποιεί το πρόγραμμα του, προσφέροντας διαρκή ενημέρωση για τις εξελίξεις.

Λόγω της επιτακτικής ανάγκης για ενημέρωση μετά τη σφοδρή επέλαση της κακοκαιρίας «Daniel», ο ΑΝΤ1 τροποποιεί το πρόγραμμά του με σκοπό την άμεση, έγκυρη και έγκαιρη πληροφόρηση των πολιτών.

Μέσα από έκτακτες ενημερωτικές εκπομπές, όλο το δημοσιογραφικό και τεχνικό δυναμικό του ΑΝΤ1 θα βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της επικαιρότητας, εκεί που οι κάτοικοι της Κεντρικής Ελλάδας μετρούν τις πληγές τους.

Σήμερα, Παρασκευή 8 Σεπτεμβρίου, από τις 17:30 η Μαρία Σαράφογλου θα δίνει τις τελευταίες εικόνες της πρωτοφανούς κακοκαιρίας με ζωντανές συνδέσεις, απεσταλμένους στις πληγείσες περιοχές και συγκλονιστικές μαρτυρίες διασωθέντων.

Στις 18:45, τη σκυτάλη της ενημέρωσης θα παραλάβει το Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων με τη Ρίτσα Μπιζόγλη, συνεχίζοντας την καταγραφή των εξελίξεων.

Στο «Καλοκαίρι Μαζί» εκτάκτως, το Σάββατο 9 Σεπτεμβρίου και την Κυριακή 10 Σεπτεμβρίου από τις 07:00, ο Νίκος Ρογκάκος και η Ηρώ Ράντου, θα παρουσιάσουν, με συνεχή ροή ανταποκρίσεων και ρεπορτάζ, όλα τα τελευταία γεγονότα από τις πόλεις και τα χωριά που έπληξε η φονική κακοκαιρία. Μαζί τους, το Σάββατο θα είναι η Φαίη Μαυραγάνη, και την Κυριακή ο Γιώργος Παπαδάκης και η Μαρία Αναστασοπούλου.

