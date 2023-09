Κοινωνία

Κακοκαιρία “Daniel”: Ξεκίνησε η περισυλλογή των νεκρών ζώων

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πού θα μεταφερθούν τα νεκρά ζώα από τις πληγείσες περιοχές.

-

Φωτογραφία: αρχείου

Σε περιοχές της Ημαθίας και της Αρκαδίας μεταφέρονται τα νεκρά ζώα από την περιοχή της Θεσσαλίας όπου και θα αποτεφρωθούν σε ειδικούς κλίβανους, σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Η μεταφορά τους γίνεται με ειδικά φορτηγά-ψυγεία σε πιστοποιημένους χώρους καύσης στις παραπάνω περιοχές, ενώ μόλις οι συνθήκες το επιτρέψουν θα χρησιμοποιηθούν και άλλοι χώροι στην υπόλοιπη Ελλάδα. Επίσης, σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, κατόπιν υπόδειξης των κτηνιατρικών υπηρεσιών, στις περιπτώσεις που πληρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις, θα χρησιμοποιηθεί και η μέθοδος της υγειονομικής ταφής.

Ο αποτελεσματικός συντονισμός και η αποτελεσματική οργάνωση της εν λόγω επιχείρησης αποφασίστηκε σε σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε χθες στο ΥΠΑΑΤ, από τον αρμόδιο υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Σταύρο Κελέτση, με τη συμμετοχή της αναπληρώτριας υπουργού Υγείας, Ειρήνης Αγαπηδάκη, του Γ.Γ., Γιώργου Στρατάκου, του προέδρου του ΕΛΓΑ, Ανδρέα Λυκουρέντζου, του Αντιπεριφερειάρχη Αγροτικών Θεμάτων της Περιφέρειας Θεσσαλίας, Απόστολου Μπίλλη, υπηρεσιακών παραγόντων και εκπροσώπου της εταιρείας που έχει την ευθύνη της περισυλλογής των ζώων.

Συγκεκριμένα, αποφασίστηκε ότι την ευθύνη του συντονισμού των αρμοδίων περιφερειακών κτηνιατρικών υπηρεσιών και του ΕΛΓΑ θα έχει ο αρμόδιος αντιπεριφερειάρχης Θεσσαλίας Απόστολος Μπίλλης.

Τέλος, όπως τονίζεται στην ανακοίνωση, για λόγους επιτάχυνσης των διαδικασιών αποφασίστηκε να μη γίνει καταγραφή των νεκρών ζώων από τον ΕΛΓΑ με επιτόπιο έλεγχο, αλλά αυτή να στηριχθεί στα επίσημα στοιχεία της Κτηνιατρικής Υπηρεσίας, τα οποία θα διασταυρωθούν αργότερα με τα στοιχεία του ΕΛΓΑ και τις δηλώσεις των κτηνοτρόφων.

Ειδήσεις σήμερα:

Σορός εντοπίστηκε στον Σαρωνικό

Fast Ferries: Έδεσε στη Ραφήνα μετά από πολύωρη περιπέτεια

Καιρός: Αίθριος με τοπικές νεφώσεις την Κυριακή