G20 - Τριντό: Βλάβη στο αεροπλάνο του τον καθήλωσε στην Ινδία

Δεν μπόρεσε να φύγει από την Ινδία ο πρωθυπουργός του Καναδά, λόγω βλάβης στο αεροσκάφος του.

Ο καναδός πρωθυπουργός Τζάστιν Τριντό αναγκάστηκε να παρατείνει το ταξίδι του στην Ινδία μετά τη σύνοδο της G20 στο Νέο Δελχί εξαιτίας βλάβης στο αεροσκάφος του, επιβεβαίωσαν οι καναδικές αρχές χθες Κυριακή.

Ο κ. Τριντό, ο οποίος έφθασε στην ινδική πρωτεύουσα την Παρασκευή για τη σύνοδο των ηγετών της G20, αναμενόταν να επιστρέψει στον Καναδά χθες, μετά την κατάθεση στεφάνου στο μνημείο του πατέρα της ινδικής ανεξαρτησίας Μαχάτμα Γκάντι. Όμως μηχανικό πρόβλημα τον ανάγκασε να παραμείνει στην Ινδία τουλάχιστον μια επιπλέον νύχτα.

Το αεροσκάφος του, τύπου Airbus, «συνάντησε τεχνικές δυσκολίες», οι οποίες «δεν μπορούσαν να επιλυθούν κατά τη διάρκεια της νύχτας», σύμφωνα με ανακοίνωση των υπηρεσιών του κ. Τριντό. «Η αντιπροσωπεία μας θα παραμείνει στην Ινδία ωσότου γίνουν εναλλακτικές διευθετήσεις».

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του τηλεοπτικού δικτύου CTV, «δεν είναι η πρώτη φορά» που ενσκήπτει πρόβλημα αυτής της φύσης.

Η παρουσία του κ. Τριντό στην G20 έτυχε μικρότερης προβολής από ό,τι αυτή ορισμένων ομολόγων του στην G7, ενώ η επίσκεψή του έγινε με φόντο εντάσεις στη σχέση του Καναδά και της Ινδίας.

Το Νέο Δελχί κατηγορεί την Οτάβα πως κάνει τα στραβά μάτια όσον αφορά τη δραστηριότητα ριζοσπαστών εθνικιστών σιχ, οι οποίοι επιδιώκουν τη δημιουργία χωριστού κράτους στη βόρεια Ινδία.

