11η Σεπτεμβρίου: Η μέρα που “πάγωσε” η ανθρωπότητα

Σαν σήμερα έγιναν οι επιθέσεις στους Δίδυμους Πύργου. Το χρονικό, ο τραγικός απολογισμός και οι θεωρίες συνωμοσίας.

Σήμερα συμπληρώνονται 21 χρόνια από τις τρομοκρατικές επιθέσεις στους Δίδυμους Πύργους της Νέας Υόρκης, όταν 19 αεροπειρατές κατέλαβαν τέσσερα επιβατηγά αεροσκάφη και κατάφεραν να συντρίψουν τρία εξ αυτών πάνω σε ισάριθμα εμβληματικά κτίρια.

Ήταν η πρώτη φορά που οι ΗΠΑ δέχθηκαν ξένη επίθεση στο ηπειρωτικό έδαφός τους. Το φονικότατο τρομοκρατικό χτύπημα προκάλεσε τον θάνατο σχεδόν 3.000 ανθρώπων, τον τραυματισμό 6.000 ατόμων, ανυπολόγιστες καταστροφές και θεωρίες συνωμοσίας που τροφοδοτούνται μέχρι σήμερα. Επίσης, ανυπολόγιστος είναι ο αριθμός εκείνων που πάσχουν από χρόνια προβλήματα υγείας εξ αυτού του γεγονότος.

Το πρώτο χτύπημα ήταν στις 8:45 το πρωί της 11ης Σεπτεμβρίου του 2001 όταν αεροσκάφος της εταιρίας American Airlines, με 92 επιβαίνοντες, προσκρούει στον βόρειο Πύργο του Παγκόσμιου Κέντρου Εμπορίου, κοντά στον 80ο από τους συνολικά 110 ορόφους του ουρανοξύστη, προκαλώντας καταστροφική έκρηξη.

Το κτίριο τυλίγεται στις φλόγες και ο πανικός που προκαλείται είναι άνευ προηγουμένου. Εκατοντάδες άνθρωποι σκοτώνονται ακαριαία, ενώ αρκετοί είναι αυτοί που πηδούν στο κενό για να σωθούν.

Ενώ βρισκόταν σε εξέλιξη η εκκένωση του Πύργου και ενώ οι εικόνες έκαναν τον γύρο του πλανήτη, ένα δεύτερο αεροπλάνο Boeing 767 της ίδιας εταιρείας, προσκρούσει 18 λεπτά αργότερα στις 9:03 π.μ., στο νότιο Πύργο του Παγκόσμιου Κέντρου Εμπορίου.

Οι ΗΠΑ παραδίδονται στον εφιάλτη της τρομοκρατίας και η ανθρωπότητα παγωμένη αδυνατεί να κατανοήσει αυτό που συμβαίνει.

Στις 9:43 π.μ. η πτήση 77 της American Airlines, που ξεκίνησε από την Ουάσιγκτον και είχε προορισμό το Λος Άντζελες, με 64 επιβάτες, προσκρούει στο Πεντάγωνο, μέρος του οποίου καταρρέει. Κανείς δεν ξέρει τι θα ακολουθήσει και για προληπτικούς λόγους εκκενώνονται ο Λευκός Οίκος, το Καπιτώλιο, το Υπουργείο Δικαιοσύνης, το Ανώτατο Δικαστήριο και όλα τα ομοσπονδιακά κτίρια στην Ουάσιγκτον, καθώς επίσης και τα κτίρια των Ηνωμένων Εθνών και της Παγκόσμιας Τράπεζας.

Στην επίθεση στο Πεντάγωνο χάνουν τη ζωή τους 125 άτομα, στρατιωτικό προσωπικό και επιβάτες της πτήσης. Αλλά η τραγωδία στο Παγκόσμιο Κέντρο Εμπορίου δεν έχει τελειώσει. Με διαφορά λίγων λεπτών, καταρρέουν διαδοχικά οι δίδυμοι πύργοι και ένα τεράστιο σύννεφο σκόνης καλύπτει τον ουρανό του Μανχάταν.

Ο ατσάλινος ουρανοξύστης που είχε κατασκευαστεί για να αντέχει σε ανέμους που ξεπερνούν τα 200 μίλια την ώρα και σε μια πολύ μεγάλη πυρκαγιά δεν άντεξε την τρομακτική ζέστη που προκλήθηκε από τα φλεγόμενα καύσιμα του αεροπλάνου. Στο μεταξύ, ένα τέταρτο αεροσκάφος της United Airlines, που είχε απογειωθεί από το αεροδρόμιο του Νιου Τζέρσεϊ, με προορισμό το Λος Άντζελες, καταλαμβάνεται 40 λεπτά μετά την απογείωσή του από τρομοκράτες. Τα σχέδιά τους, όμως, εικάζεται ότι ανέτρεψαν οι επιβάτες, που εξεγέρθηκαν, με αποτέλεσμα το αεροσκάφος να καταπέσει περίπου 100 χλμ. ανατολικά του Πίτσμπουργκ, στην πολιτεία της Πενσιλβάνια.

Τα 44 άτομα που επέβαιναν στο αεροπλάνο έχασαν τη ζωή τους ενώ ο στόχος των τρομοκρατών δεν έγινε ποτέ γνωστός. Εικάζεται ωστόσο ότι ήθελαν να κατευθύνουν το αεροσκάφος είτε στον Λευκό Οίκο, το Καπιτώλιο, η εξοχική προεδρική κατοικία Καμπ Ντέιβιντ στο Μέριλαντ ή μια από τις πολλές πυρηνικές εγκαταστάσεις στα ανατολικά.

Από την πρώτη στιγμή, οι ΗΠΑ χαρακτήρισαν ως υπ` αριθμόν ένα καταζητούμενο τον πολυεκατομμυριούχο Σαουδάραβα Οσάμα Μπιν Λάντεν, αρχηγό του τρομοκρατικού δικτύου της Αλ Κάιντα.

Περίπου ένα μήνα αργότερα, στις 8 Οκτωβρίου, οι ΗΠΑ επιτέθηκαν στο Αφγανιστάν και το Μάρτιο του 2003 επιτέθηκαν και στο Ιράκ, ανατρέποντας τον Σαντάμ Χουσεΐν. Ακολούθησαν όμως επιθέσεις κατά των συμμάχων των Αμερικανών, όπως στις 11 Μαρτίου 2004 στο σιδηροδρομικό δίκτυο της Μαδρίτης και στις 7 Ιουλίου 2005 στο μετρό του Λονδίνου.

Οι θεωρίες συνωμοσίας

Η τρομοκρατική επίθεση κατά των ΗΠΑ αποτέλεσε αντικείμενο αμέτρητων θεωριών συνωμοσίας που ξετυλίγονται με κάθε λεπτομέρεια στο Διαδίκτυο. Δέκα από αυτές υπάρχουν ακόμη και είναι αν μη τι άλλο εξωφρενικές.

Το Πεντάγωνο χτυπήθηκε από πύραυλο και όχι από αεροπλάνο



Η επίσημη εκδοχή της ιστορίας είναι πως ένα αεροπλάνο ελεγχόμενο από ανθρώπους της Αλ Κάιντα χτύπησε το Πεντάγωνο. Όμως κάποιοι επιμένουν να πιστεύουν πως η ζημιά στο Πεντάγωνο έγινε από πύραυλο που εκτοξεύθηκε από αμερικανικό έδαφος. Ισχυρίζονται, για παράδειγμα, πως οι τρύπες που άνοιξαν στο κτίριο είναι πολύ μικρές για να έχουν προκληθεί από Boeing 757. Οι σχετικές θεωρίες έχουν βέβαια καταρριφθεί από συγκεκριμένα στοιχεία, όπως τα συντρίμμια του αεροπλάνου που βρέθηκαν στο χώρο, αλλά και τηλεφωνήματα που έγιναν από το αεροπλάνο μετά την εκδήλωση της αεροπειρατίας.

Η πτήση 93 καταρρίφθηκε

Ένα τέταρτο αεροπλάνο, το οποίο κατευθυνόταν προς τον Λευκό Οίκο βγήκε από την πορεία του, όταν οι επιβάτες του επιτέθηκαν στους αεροπειρατές κάνοντάς τους να χάσουν τον έλεγχο και ρίχνοντας το αεροπλάνο 150 χιλιόμετρα μακριά από τον στόχο του. Κάποιοι όμως επιμένουν πως ήταν ένα βλήμα που κατέρριψε την πτήση 93 της United Airlines. Ισχυρίζονται ότι τα συντρίμμια του αεροσκάφους ήταν άνομοια με οποιαδήποτε από αντίστοιχη συντριβή. Το CNN μετέδωσε ότι οι ερευνητές βρήκαν συντρίμμια από το αεροπλάνο ακόμα και 8 μίλια μακριά. Αργότερα βέβαια έγινε γνωστό ότι επρόκειτο για ελαφρά υλικά που θα μπορούσαν να απομακρυνθούν ακόμα και με τη δυνατή πνοή του αέρα.

Η ισραηλινή κυβέρνηση οργάνωσε τις επιθέσεις

Πολλές από τις θεωρίες συνωμοσίας σχετικά με την 11η Σεπτεμβρίου σχετίζονται με τους Εβραίους. Μια μεγάλη αντι-σημιτική κοινότητα στις ΗΠΑ επιμένει πως οι επιθέσεις οργανώθηκαν από τον Άριελ Σαρόν ή τη Μοσάντ. Ποιος θα ήταν ο σκοπός; Σύμφωνα με τους συνωμοσιολόγους, το να βοηθήσουν οι ΗΠΑ τους Ισραηλινούς ενάντια στους εχθρούς τους, να στρέψουν την προσοχή μακριά από την πολιτική τους απέναντι στους Παλαιστίνιους και μια σειρά άλλα. Διαδεδομένος μύθος της συγκεκριμένης θεωρίας ότι 4.000 Εβραίοι έλειπαν στις 11/9 από τις δουλειές τους στους Δίδυμους Πύργους. Κάτι, βέβαια, που δεν ισχύει.

Κανένα αεροπλάνο δεν έπεσε στους Δίδυμους Πύργους

Ο Μόργκαν Ρέινολτς, πρώην επικεφαλής οικονομολόγος της κυβέρνησης Μπους, υποστηρίζει ότι δεν υπήρξε κανένα αεροπλάνο που να έπεσε στους Δίδυμους Πύργους. Ο ίδιος θεωρεί ότι τα Μπόινγκ δεν θα μπορούσαν να διαπεράσουν τα ατσάλινα δοκάρια των κτιρίων. Σύμφωνα με έναν ακόμα συνωμοσιολόγο, χρησιμοποιήθηκαν πύραυλοι για να χτυπηθούν οι Πύργοι, ενώ στην τηλεόραση με ψηφιακά μέσα εμφανίστηκαν σαν αεροπλάνα!

Κάποιοι επενδυτές γνώριζαν για τις επιθέσεις

Κάποιοι άλλοι συνωμοσιολόγοι πιστεύουν πως κάποιοι επενδυτές ίσως να γνώριζαν για τις επιθέσεις και να κατηύθυναν ανάλογα τις επενδύσεις τους στο χρηματιστήριο. Κάποιες συναλλαγές στις μετοχές των εταιρειών American Airlines και United, δηλαδή των δύο εταιρειών των οποίων τα αεροπλάνα καταλήφθηκαν από τους τρομοκράτες, έγειραν υποψίες. Υπήρξαν εξονυχιστικές έρευνες από τις Αρχές Ασφαλείας αλλά και από την Επιτροπή Χρηματαγοράς και το FBI, χωρίς να προκύψει το παραμικρό σχετικό στοιχείο.

Ο Ντικ Τσέινι απαγόρευσε την κατάρριψη των αεροπλάνων

Ο αμερικανικός στρατός είναι μεγάλος και δυνατός. Γιατί λοιπόν η Πολεμική Αεροπορία δεν επενέβη καταρρίπτοντας τα αεροπλάνα που κατελήφθησαν από τους τρομοκράτες; Οι συνωμοσιολόγοι θεωρούν πως ο τότε αντιπρόεδρος Ντικ Τσέινι διέταξε τον στρατό να μην ενεργήσει, απαγορεύοντας την κατάρριψη των αεροπλάνων. Οι επίσημες αναφορές όμως καταρρίπτουν το επιχείρημα. Με την εκδήλωση της αεροπειρατίας οι αναμεταδότες καταστράφηκαν. Πέραν αυτού, οι προτεραιότητες της Πολεμικής Αεροπορίας ήταν άλλες και όχι ο εσωτερικός εναέριος χώρος.

Οι Δίδυμοι Πύργοι έπεσαν από μέσα

Οι Δίδυμοι Πύργοι, δύο τεράστια κτίρια φτιαγμένα, μεταξύ άλλων, και με ενισχυμένο ατσάλι, κατέρρευσαν κάθετα από μια φωτιά που διήρκησε μόλις λίγες ώρες. Οι συνωμοσιολόγοι πιστεύουν ότι ήταν βόμβες αυτές που προκάλεσαν την κατάρρευση. Ήταν γρήγορη, οι φωτιές ήταν σύντομες, ενώ φλόγες πετάγονταν από τα παράθυρα. Μια εκτενής αναφορά από το Εθνικό Ίδρυμα Τεχνολογίας υποστηρίζει πως τα αεροπλάνα προκάλεσαν ζημιές στη στατικότητα των κτιρίων ενώ κατέστρεψαν και την όποια αντιπυρική τους προστασία. Δεν υπάρχει καμία απόδειξη εκρηκτικών ή κοψιμάτων στις κολώνες, τεχνική η οποία χρησιμοποιείται σε προγραμματισμένες κατεδαφίσεις.

Το κτίριο 7 κατεδαφίστηκε με εκρηκτικά

Κάποιοι από τους συνωμοσιολόγους αναρωτιούνται πώς ένα κτίριο που δεν χτυπήθηκε από αεροπλάνο κατέρρευσε με τρόπο αντίστοιχο εκείνου των Δίδυμων Πύργων. Πιστεύουν ότι ήταν κι αυτό μια ελεγχόμενη κατεδάφιση που επετεύχθη με την χρήση εκρηκτικών. Επιστήμονες εξέτασαν τη σκόνη που προέκυψε από την κατεδάφιση και ανακάλυψαν υλικά που αντιδρούν εκρηκτικά όταν θερμαίνονται. Μια έρευνα του Εθνικού Ιδρύματος Τεχνολογίας που διήρκησε τρία χρόνια κατέληξε πως το κτίριο κατέρρευσε εξαιτίας της ανεξέλεγκτης φωτιάς. Το σύστημα πυρασφάλειας κατέρρευσε. Δεν υπάρχει το παραμικρό στοιχείο τοποθέτησης εκρηκτικών, τα οποία βέβαια θα έπρεπε κατά την έκρηξή τους να παράγουν και τον ανάλογο ήχο, που δεν ακούγεται σε κανένα από τα βίντεο της εποχής.

Οι αεροπειρατές δεν σκοτώθηκαν

Κατά τη διάρκεια του χάους που ακολούθησε τις επιθέσεις, το BBC μετέδωσε τα ονόματα και τις ταυτότητες των θεωρούμενων ως αεροπειρατών. Μερικοί από αυτούς ανακαλύφθηκε αργότερα πως ήταν ζωντανοί και δεν είχαν καμία σχέση με την επίθεση, κάνοντας πολλούς να πιστεύουν πως οι αεροπειρατίες ήταν σκηνοθετημένες: ότι κάποιος άλλος ήταν υπεύθυνος για τις επιθέσεις και κάποιοι είχαν δεχτεί να κατηγορηθούν γι' αυτές. Το BBC προσπάθησε να εξηγήσει, όπως επιβεβαιώθηκε και από το FBI, πως τα ονόματα των αεροπειρατών ήταν πολύ κοινά αραβικά και ισλαμικά ονόματα. Δύο, μάλιστα, από τα μέλη της Αλ Κάιντα που πραγματοποίησαν τις επιθέσεις ήταν γνωστά στη CIA,όμως η υπηρεσία Μετανάστευσης των ΗΠΑ ποτέ δεν πήρε τη σχετική πληροφορία, αφήνοντάς τους να μπουν στη χώρα.

Η 11η Σεπτεμβρίου ήταν νεοσυντηρητική προσπάθεια παγκόσμιας κυριαρχίας

Το 2006 μια ομάδα συνωμοσιολόγων υποστήριξε πως μια ομάδα νεοσυντηρητικών Αμερικανών ήταν εκείνη που οργάνωσε την 11η Σεπτεμβρίου, ώστε να δοθεί αφορμή εισβολής στο Ιράκ, το Αφγανιστάν και έπειτα το Ιράν. Το 2000 η ομάδα των νεοσυντηρητικών που κατηγορείται στη συγκεκριμένη θεωρία έδωσε στη δημοσιότητα μια μπροσούρα που ονομαζόταν «Ανοικοδομώντας τις άμυνες της Αμερικής». Μέσα σ' αυτήν υπήρχε και η φράση: «Για τη διαδικασία της μεταμόρφωσης, ακόμα και αν φέρει επαναστατική αλλαγή, και θα είναι μακράς διάρκειας, λείπει ένα καταστροφικό όσο και καταλυτικό γεγονός, όπως ένα νέο Περλ Χάρμπορ».

