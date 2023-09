Πολιτική

Πιερρακάκης για νέα σχολική χρονιά: Δεσμευόμαστε να βελτιώσουμε την καθημερινότητα των μαθητών

Οι στόχοι για τη νέα σχολική χρονιά. Το μήνυμα του Υπουργού Παιδείας, Κυριάκου Πιερρακάκη.

Τη δέσμευσή του έδωσε ο υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Κυριάκος Πιερρακάκης, να κάνει ό,τι μπορεί ώστε να βελτιωθεί η καθημερινότητα των μαθητών και να μετατραπεί το σχολείο σε μια δεξαμενή σκέψης και ανάδειξης δεξιοτήτων και αξιών, μέσα από μήνυμά του για τη νέα σχολική χρονιά που ξεκίνησε σήμερα.

Αναλυτικά το μήνυμα του Υπουργού Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Κυριάκου Πιερρακάκη για την έναρξη της σχολικής χρονιάς:

"Αγαπητές μαθήτριες και αγαπητοί μαθητές,

Αγαπητές και αγαπητοί εκπαιδευτικοί,

Η έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς γίνεται στη σκιά της πρωτοφανούς καταστροφής στη Θεσσαλία. Το μυαλό και η καρδιά όλων μας είναι δίπλα στις οικογένειες των θυμάτων αλλά και όλων όσοι δοκιμάζονται από τις σαρωτικές πλημμύρες. Προτεραιότητα του Υπουργείου Παιδείας είναι τα παιδιά των περιοχών που επλήγησαν, να επιστρέψουν γρήγορα και με ασφάλεια στη ζωή τους και στον φυσικό τους χώρο, που είναι το σχολείο. Αυτό βέβαια ισχύει και για τους μαθητές και τις μαθήτριες από τη Ρόδο, τη Θράκη, την Αττική που βρέθηκαν στη δίνη μεγάλων πυρκαγιών. Εργαστήκαμε και συνεχίζουμε να εργαζόμαστε, μαζί με όλους τους συναρμόδιους φορείς, ώστε οι σχολικές μονάδες να καταστούν πλήρως λειτουργικές και να αποτελέσουν τον σημαντικό πόλο προόδου, δημιουργικότητας και υπέρβασης των δυσκολιών. Καμία δυσκολία δεν είναι ανυπέρβλητη. Και το Υπουργείο Παιδείας είναι εδώ για να στέκεται πάντα στο πλευρό των μαθητών, των γονιών και φυσικά των εκπαιδευτικών.

Σε όλους εσάς απευθύνομαι σήμερα με την ευχή να έχουμε μία καλή και δημιουργική σχολική χρονιά. Από την πλευρά μου, μαζί με όλα τα στελέχη του Υπουργείου, δεσμευόμαστε να δώσουμε τον καλύτερο μας εαυτό ώστε να βελτιώσουμε την καθημερινότητά σας και να μετατρέψουμε το σχολείο σε μια δεξαμενή σκέψης και ανάδειξης δεξιοτήτων και αξιών.

Η μάθηση και η σχολική ζωή είναι κυρίως κοινωνική διαδικασία και αλληλεπίδραση με τους δασκάλους και τις δασκάλες σας, τους καθηγητές και τις καθηγήτριές σας, αλλά κι ανάμεσά σας. Όμως και οι σχολικές υποδομές έχουν ιδιαίτερη σημασία και η αναβάθμισή τους αποτελεί διαρκές αίτημα των εκπαιδευτικών συστημάτων. Στην προσπάθεια εκσυγχρονισμού τους, ξεκινώντας από τις πληγείσες από φωτιές και πλημμύρες περιοχές, έως το Φεβρουάριο του 2024 σε όλες τις αίθουσες διδασκαλίας θα εγκατασταθούν περισσότεροι από 36.000 διαδραστικοί πίνακες, οι οποίοι μπορούν να εμπλουτίσουν το μάθημα, να το καταστήσουν πιο ζωντανό και ενδιαφέρον. Οι διαδραστικοί πίνακες θα συνδεθούν με τα προγράμματα σπουδών όλων των γνωστικών αντικειμένων και των θεματικών περιοχών, αλλά θέλω να τονίσω ότι αναμένεται, στο πλαίσιο της χρήσης τους, ιδιαίτερη έμφαση να δοθεί στις τέχνες.

Αυτονόητα, εργαζόμαστε ώστε το σχολείο να γίνει πλήρως ψηφιακό με εφαρμογές που θα απλουστεύουν την καθημερινότητα μαθητών, εκπαιδευτικών και γονιών.

Οι πρωτοβουλίες που θα αναπτύξουμε για ένα νέο, πολυεπίπεδο σχολείο, θα είναι ευρύτερες - και πολλαπλές κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς. Θα εργαστούμε ώστε να ενταθεί στα σχολεία ο εθελοντισμός, η προστασία του περιβάλλοντος και η κουλτούρα διαχείρισης κρίσεων και φυσικών καταστροφών. Και βέβαια, στόχος μας είναι να μάθουν τα παιδιά περισσότερα για την κλιματική αλλαγή.

Για εμάς το σχολείο είναι πολύ περισσότερα από τη γνώση και τη μάθηση που προσφέρει. Είναι ένας χώρος σκέψης, ελευθερίας, κοινωνικοποίησης, ανάπτυξης της προσωπικότητας. Είναι ένας χώρος που μαθαίνει ο ένας τον σεβασμό για τον άλλο, χωρίς καμία διάκριση.

Θα είμαι και θα είμαστε όλοι δίπλα σας σε αυτό το νέο βήμα που κάνετε σήμερα, μπαίνοντας στις σχολικές αίθουσες. Θα μας βρείτε συμμάχους σε όλες προσπάθειές σας και πρόθυμους να απαντήσουμε μαζί με τους εκπαιδευτικούς μας σε όλες τις αγωνίες σας.

Οι πόρτες του Υπουργείου είναι πάντα ανοιχτές για καθεμία και καθέναν από εσάς, για κάθε ζήτημα που μπορούμε να συμβάλουμε στην επίλυσή του.

Καλή σχολική χρονιά σε όλους μας με υγεία, δημιουργικότητα και πρόοδο!

Κυριάκος Πιερρακάκης

Υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού"

