Life

Νέα σχολική χρονιά: Το απολαυστικό βίντεο της Φίνος Φιλμ... “βεβαίως βεβαίως”

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Το απολαυστικό βίντεο της Φίνος Φιλμ για την νέα σχολική χρονιά.

-

Τα κουδούνια για την νέα σχολική χρονιά ήχησαν και η Φίνος Φιλμ, έφτιαξε ένα απολαυστικό βίντεο για να ευχηθεί στους μικρούς μαθητές.

Με σκηνές από αξέχαστες ελληνικές ταινίες η Φίνος Φιλμ έφτιαξε ένα βίντεο για το άνοιγμα των σχολείων και εύχεται καλή σχολική χρονιά σε όλους, καλή αρχή και καλή τύχη!

Συγκεκριμένα, η ανάρτηση στα social media αναφέρει: «Το πρώτο κουδούνι της χρονιάς χτύπησε! Καλή αρχή σε όλους και… καλή τύχη βεβαίως βεβαίως».

Στο βίντεο έχουν συγκεντρωθεί σκηνές από τις ταινίες «Η Μαρία της Σιωπής», «Η Δασκάλα με τα Ξανθά Μαλλιά», «Το Ξύλο Βγήκε από τον Παράδεισο», «Νόμος 4000», «Το Θύμα», «Η Λίζα και η Άλλη» και «Η Γυναίκα μου Τρελάθηκε».

Το πρώτο κουδούνι της χρονιάς χτύπησε!

Καλή αρχή σε όλους και… καλή τύχη βεβαίως βεβαίως ?? #Σχολεία pic.twitter.com/pJFjhQHdWs — Finos Film (@FinosFilm) September 11, 2023

Ειδήσεις σήμερα:

Σχολεία: Οι μαθητές της χώρας επιστρέφουν στα θρανία

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες νεφώσεις την Δευτέρα

Κακοκαιρία “Daniel” – Διόδια: Παράταση στη δωρεάν διέλευση