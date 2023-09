Οικονομία

Κακοκαιρία “Daniel” - Θεσσαλία: Αναβάλλεται η λειτουργία των υγειονομικών επιτροπών ΚΕΠΑ

Τα προγραμματισμένα ραντεβού που αναβάλλονται θα εξεταστούν άμεσα και κατά προτεραιότητα στις επόμενες ημέρες σε εμβόλιμες επιτροπές.

Η διοίκηση του e-ΕΦΚΑ ανακοίνωσε ότι δεν θα πραγματοποιηθούν, λόγω της κακοκαιρίας, οι υγειονομικές επιτροπές ΚΕΠΑ στην Περιφέρεια Θεσσαλίας, κατά τη διάρκεια της εβδομάδας (11/09/2023-15/09/2023), μέχρι να αποκατασταθεί η κυκλοφορία των οχημάτων στους τοπικούς, επαρχιακούς και στους κεντρικούς δρόμους και να κριθεί ασφαλής από τις αρμόδιες Αρχές η μετακίνηση των ιατρών και των ασφαλισμένων.

Συνεπώς, όπως επισημαίνει ο e-ΕΦΚΑ, δεν συντρέχει λόγος ανησυχίας για τους ασφαλισμένους, οι οποίοι θα ενημερωθούν εγκαίρως για το νέο ραντεβού τους.

