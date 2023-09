Κόσμος

Μόσχα: Ρατσιστικές οι απαγορεύσεις της ΕΕ στους Ρώσους

Οι αρχές της Ρωσίας μιλούν για προσβλητική συμπεριφορά και ρατσισμό απέναντι στους Ρώσους πολίτες.

Η Ρωσία ανακοίνωσε σήμερα ότι η απαγόρευση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στους Ρώσους να φέρνουν τα αυτοκίνητά τους και ορισμένα προσωπικά αγαθά στην επικράτεια της ΕΕ, είναι ρατσιστική και ένας σύμμαχος του προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν πρότεινε να διακοπούν όλες οι διπλωματικές σχέσεις ως απάντηση.

Σε επεξηγηματικό σημείωμα σχετικά με τις κυρώσεις που επιβάλλει για τον πόλεμο στην Ουκρανία, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναφέρει πως απαγορεύεται προσωρινά στους Ρώσους να φέρνουν στην ΕΕ μερικά προσωπικά είδη ή οχήματα.

Το παράρτημα που συνοδεύει το σημείωμα φαίνεται επίσης πως απαγορεύει την εισαγωγή σειράς ειδών, τα οποία θα μπορούσαν να έχουν διπλή χρήση, μαζί με πιο κοινά είδη, όπως μεϊκάπ, οδοντόκρεμα, αποσμητικά, χαρτί υγείας και κινητά τηλέφωνα.

«Πρόκειται απλώς για ρατσισμό», δήλωσε η εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών, Μαρία Ζαχάροβα, σχετικά με τη συμβουλή της Επιτροπής. «Πρόκειται για καθαρό και απλό ρατσισμό».

Ο πρώην πρόεδρος της Ρωσίας Ντμίτρι Μενβέντεφ δήλωσε ότι η ΕΕ μόλις έφτυσε το πρόσωπο όλων των Ρώσων, λέγοντας ότι τους αντιμετωπίζουν ως «υπανθρώπους με κακή κληρονομικότητα».

«Τι πρέπει να κάνουμε; Σίγουρα όχι να εισαγάγουμε αντίποινα για τους πολίτες της ΕΕ, δεν είμαστε ρατσιστές», δήλωσε ο Μεντβέντεφ. «Θα ήταν καλύτερα να αναστείλουμε απλώς τις διπλωματικές σχέσεις με την ΕΕ για ένα διάστημα».

