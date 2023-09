Κόσμος

Βόρεια Κορέα: “Ο Κιμ Γιονγκ Ουν πάει στη Ρωσία να συναντήσει τον Πούτιν”

Κυβερνητικές πηγές της Πιονγιανγκ κάνουν λόγο για επικείμενη συνάντηση των δύο ηγετών, τις επόμενες ώρες.

Ο Κιμ Γιονγκ Ουν έφυγε με τρένο προς τη Ρωσία, για να συναντήσει τον Βλαντιμίρ Πούτιν, σύμφωνα με τα ΜΜΕ της Βόρειας Κορέας.

Επικαλούμενη κυβερνητικές πηγές της Πιονγιάνγκ, η εφημερίδα “Chosun Ilbo” αναφέρει πως, το τρένο έφυγε την Κυριακή από την Πιονγιανγκ και η συνάντηση των δύο ηγετών θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη.

Οι ίδιες αναφορές υπάρχουν και σε άλλα ΜΜΕ της Βόρειας Κορέας, μεταξύ των οποίων και το Πρακτορείο Ειδήσεων “Yonhap”, όμως η Μυστική Υπηρεσία της χώρας δεν επιβεβαίωσε τις πληροφορίες, όπως μεταδίδει το Associated Press.

