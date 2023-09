Κόσμος

Λιβύη: Ο γιος του Χάφταρ αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο να διεκδικήσει την προεδρία

Ο πρωτότοκος γιος του στρατάρχη Χαλίφα Χάφταρ, του ισχυρού άνδρα της ανατολικής Λιβύης, δήλωσε σήμερα ότι είναι ανοιχτός στο ενδεχόμενο να διεκδικήσει την προεδρία της χώρας, όμως προειδοποίησε ότι εκλογές θα οργανωθούν μόνο αν υπάρχει σταθερότητα και αναλάβει τη διακυβέρνηση μια νέα κυβέρνηση εθνικής ενότητας.

Η Λιβύη βυθίστηκε στο χάος μετά την εξέγερση του 2011, με τη στήριξη του ΝΑΤΟ και το 2014 διχάστηκε μεταξύ των ανατολικών και των δυτικών δυνάμεων που συγκρούονταν μεταξύ τους. Μολονότι δεν έχουν σημειωθεί σημαντικές συγκρούσεις μετά την κατάπαυση του πυρός, το 2020, οι ηγέτες των αντίπαλων πλευρών δεν εμπιστεύονται οι μεν τους δε. Πολλοί Λίβυοι υποψιάζονται ότι οι πολιτικοί ηγέτες τους δεν ενδιαφέρονται για την εξεύρεση μιας βιώσιμης διευθέτησης ή για τη διεξαγωγή εκλογών καθώς θα μπορούσαν να χάσουν τις θέσεις εξουσίας που κατέχουν επί χρόνια.

Ο Ελσεντίκ Χάφταρ που, σε αντίθεση με τον 79χρονο πατέρα του, δεν έχει στρατιωτικές ευθύνες, καλλιεργεί τη δημόσια εικόνα του μέσω των ιστοτόπων κοινωνικής δικτύωσης, καθώς προς το παρόν είναι αβέβαιο αν ο Χαλίφα Χάφταρ θα θέσει υποψηφιότητα για την προεδρία στο μέλλον.

Σε συνέντευξη που παραχώρησε στο Παρίσι, ο 43χρονος Ελσεντίκ υπερασπίστηκε τον ρόλο που διαδραματίζει η οικογένειά του και επιδίωξε να εμφανιστεί ως εκπρόσωπος της νέας γενιάς της Λιβύης.

«Πιστεύω ότι έχω όλα τα μέσα για να σταθεροποιήσω τη Λιβύη και να επαναφέρω τη συνοχή και την ενότητα των Λίβυων», είπε, μιλώντας μέσω διερμηνέα. Όταν ρωτήθηκε αν θα είναι υποψήφιος στις μελλοντικές προεδρικές εκλογές απάντησε ότι όλα θα εξαρτηθούν από τις συνθήκες που θα επικρατούν τότε. Θέλησε όμως να ξεκαθαρίσει ότι εάν θέσει υποψηφιότητα, θα εκπροσωπεί όλους τους Λίβυους.

«Αν οι Λίβυοι θεωρούν ότι μπορώ να κάνω τη διαφορά, να αλλάξω τα πράγματα… τότε, γιατί όχι;» πρόσθεσε.

Τα Ηνωμένα Έθνη πιέζουν να διενεργηθούν βουλευτικές εκλογές πριν από τις προεδρικές. Στις 22 Αυγούστου ο ΟΗΕ είπε όμως ότι για να γίνει αυτό θα πρέπει πρώτα να αναλάβει μια ενιαία κυβέρνηση, με τη σύμφωνη γνώμη όλων των πλευρών, ώστε να οδηγήσει τη χώρα σε εκλογές.

Η διεθνώς αναγνωρισμένη κυβέρνηση Εθνικής Ενότητας (GNU) του Αμπντελχαμίντ Ντμπεϊμπα, που εδρεύει στην Τρίπολη δεν έχει γίνει αποδεκτή από το κοινοβούλιο, που εδρεύει στην ανατολική Λιβύη, αφού απέτυχε να οργανώσει εθνικές εκλογές, το 2021. Ο Χάφταρ είπε ότι δεν έχει κάποιο «προσωπικό» ζήτημα με την υπάρχουσα κυβέρνηση αλλά θα πρέπει να οριστεί μια νέα κυβέρνηση τεχνοκρατών με συγκεκριμένη αποστολή: να προετοιμάσει τις εκλογές.

«Δεν μπορούμε να έχουμε εκλογές με την κυβέρνηση Ντμπεϊμπά. Είναι αδύνατον» σχολίασε. Σημείωσε επίσης ότι δεν θα διεξαχθούν ελεύθερες εκλογές εάν δεν βελτιωθεί η κατάσταση ασφαλείας σε όλη τη χώρα.

