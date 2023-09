Οικονομία

Κακοκαιρία “Daniel” - Τριαντόπουλος από Θεσσαλία: Έχουν ήδη γίνει περισσότερες από 3000 αυτοψίες

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι επισήμανε ο Χρήστος Τριαντόπουλος από τη Λάρισα, στην ενημέρωση για τις επιπτώσεις της κακοκαιρίας Daniel στη Θεσσαλία:

-

Σε άμεση εφαρμογή έχει τεθεί το πλαίσιο κρατικής αρωγής για τους πληγέντες στη Θεσσαλία με πάνω από 3.000 αυτοψίες να έχουν ήδη πραγματοποιηθεί από τα κλιμάκια, ανέφερε στη διάρκεια της ενημέρωσης από το Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων στη Λάρισα, ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Χρήστος Τριαντόπουλος.

Ειδικότερα, ο κ. Τριαντόπουλος ανέφερε ότι ογδόντα κλιμάκια του υπουργείου είναι στο πεδίο από το πρωί σήμερα προκειμένου να «τρέξουν» πιο γρήγορα οι αποζημιώσεις ενώ συμπλήρωσε ότι οι αυτοψίες σχετίζονται με την χορήγηση αποζημίωσης για οικοσκευή και τις πρώτες ανάγκες.

Παράλληλα, ο ίδιος τόνισε ότι και τα κλιμάκια του ΕΛΓΑ βρίσκονται στο πεδίο ενώ διευκρίνισε πως δεν χρειάζεται να καταμετρήσουν τα συνεργεία τα νεκρά ζώα για να προχωρήσουν οι αποζημιώσεις.

Από την πλευρά του ο Καθηγητής Υγιεινής και Επιδημιολογίας, Χρήστος Χατζηχριστοδούλου ο σχεδιασμός για την προστασία της δημόσιας υγείας εκτείνεται σε τρεις άξονες.

Οι πολίτες δεν θα πρέπει να καταναλώνουν νερό όπου δεν υπάρχει διαβεβαίωση από την τοπική αρχή ότι το νερό είναι ασφαλές.

Προειδοποίησε για την ύπαρξη παθογόνων στο νερό που προκαλούν νοσήματα όπως γαστρεντερρίτιδες ενώ σοβαρό είναι και το ζήτημα της μετάδοσης μέσω κουνουπιών.

Ολόκληρη η ενημέρωση από τον κ. Τριαντόπουλο:

"Το πλαίσιο της κρατικής αρωγής έχει τεθεί άμεσα σε εφαρμογή στις περιοχές που έχουν πληγεί από τις πρωτοφανείς και καταστροφικές πλημμύρες κυρίως στη Θεσσαλία. Ένα πλαίσιο που υλοποιείται σε συνεργασία με τα εμπλεκόμενα Υπουργεία, την Περιφέρεια, τους Δήμους και όλους τους εμπλεκόμενους φορείς.

Ήδη, μέχρι τώρα, έχουν πραγματοποιηθεί περισσότερες από 3000 αυτοψίες και καταγραφές από τα κλιμάκια της Γενικής Γραμματείας Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών και Κρατικής Αρωγής. 80 κλιμάκια του Υπουργείου μας είναι στο πεδίο από το πρωί μέχρι το βράδυ, σε συνεργασία με τους Δήμους και το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος. Αυτοψίες που σχετίζονται με τη χορήγηση της αποζημίωσης για οικοσκευή αλλά και για τις πρώτες ανάγκες έως 6.600 ευρώ, αλλά και για τη χορήγηση της πρώτης αρωγής έναντι της στεγαστικής συνδρομής έως 10.000 ευρώ.

Παράλληλα, θα χορηγηθούν μέσα από την πλατφόρμα arogi.gov.gr, με ειδικό αυτοματοποιημένο τρόπο, η χορήγηση της πρώτης αρωγής αλλά κυρίως της υποστήριξης της οικοσκευής προς τα νοικοκυριά που έχουν πληγεί σε περιοχές όπου έχουν πληγεί σημαντικά και ολικώς από τα πλημμυρικά φαινόμενα.

Παράλληλα, έχουν δημιουργηθεί και επιτροπές κρατικής αρωγής από την Περιφέρεια για τη στήριξη των επιχειρήσεων. Περίπου 40 επιτροπές, σε συνεργασία με την Περιφέρεια, έχουν συσταθεί έτσι ώστε να χορηγηθεί η επιχορήγηση προς τις επιχειρήσεις, η οποία φτάνει στο 70% της εκτιμηθείσας ζημιάς. Επιχειρήσεις και αγροτικές εκμεταλλεύσεις.

Και όσον αφορά τις επιχειρήσεις αλλά και τις κτηνοτροφικές μονάδες, θα πρέπει να σημειώσουμε ότι έχει ανοίξει η πλατφόρμα arogi.gov.gr ήδη και για τις επιχειρήσεις και για τις προηγούμενες παροχές, όπου μπορούν να λάβουν πρώτη αρωγή έως 4.000 ευρώ.

Τέλος, όσον αφορά τον πρωτογενή τομέα, ήδη έχει ξεκινήσει η διαδικασία υποβολής δηλώσεων στους ανταποκριτές του ΕΛΓΑ, δηλώσεων ζημιάς, ενώ τα κλιμάκια του ΕΛΓΑ είναι έξω, είναι στο πεδίο για να κάνουν αυτοψίες και επιτόπιους ελέγχους δίνοντας έμφαση και προτεραιότητα στις κτηνοτροφικές μονάδες.

Θα πρέπει στο σημείο αυτό να σημειώσουμε ότι δεν απαιτείται ο έλεγχος από τα κλιμάκια του ΕΛΓΑ έτσι ώστε να προχωρήσει η διαχείριση των νεκρών ζώων και αποκομιδή των νεκρών ζώων, η περισυλλογή των οποίων έχει ξεκινήσει και προχωρά με γοργούς ρυθμούς δίνοντας πάντα έμφαση στα ζητήματα δημόσιας υγείας και ασφάλειας".

Χρήστος Χατζηχριστοδούλου:

"Θα ήθελα να ξεκινήσω λίγο, έχουμε τρεις άξονες που κινούμαστε στα θέματα δημόσιας υγείας. Ο πρώτος είναι το πόσιμο νερό. Ήδη έχουμε επικοινωνήσει με όλες τις ΔΕΥΑ και σχεδόν όλους τους Δήμους μέσω των Περιφερειών και καταγράφουμε τους Δήμους που έχουν ζημιές στο δίκτυο ύδρευσης για να βάλουμε σε προτεραιότητα τους ελέγχους.

Ήδη έχουμε δεχθεί τα πρώτα δείγματα από το Σάββατο και σήμερα έχουμε δεχθεί πάλι από την ευρύτερη περιοχή της Λάρισας και προγραμματίζουμε αύριο από Καρδίτσα και Βόλο, όπου θα κάνουμε και επιτόπια επίσκεψη με κλιμάκιο για να δούμε εκεί τα προβλήματα και να δούμε ακριβώς πώς μπορούμε να βοηθήσουμε να επανέλθει όσο γίνεται συντομότερα το πόσιμο νερό.

Και στο σημείο αυτό να πω, να επαναλάβω μια παράκληση: δεν χρησιμοποιούμε όπου δεν υπάρχει διαβεβαίωση από την τοπική αρχή ότι το νερό είναι πόσιμο, δεν το χρησιμοποιούμε. Και προτιμούμε το εμφιαλωμένο για να πίνουμε και για τις υπόλοιπες χρήσεις, όπως είναι και για το μαγείρεμα και για την καθαριότητα.

Επίσης να κάνω μια ακόμα παράκληση, όταν αρχίσουμε και υποχωρήσουν τα νερά και θα μπούμε στα σπίτια μας, με προσοχή η καθαριότητα των σπιτιών. Να χρησιμοποιούμε κάποιο απολυμαντικό και αν γίνεται να φοράμε προστατευτικά μέσα.

Να πάμε στον δεύτερο άξονα που είναι η πρόληψη και η αντιμετώπιση πιθανών παραγόντων κινδύνου που σχετίζονται με παθογόνα, με λοιμώδη νοσήματα. Κυρίως είναι οι γαστρεντερίτιδες. Και έχουμε στήσει ένα δίκτυο καταγραφής από τα σημεία πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας. Δημιουργήσαμε μια πλατφόρμα, από αύριο θα λειτουργεί, σε συνεργασία με την ΥΠΕ, όπου θα καταγράφουμε και τις νοσηλείες που σχετίζονται με αυτά τα νοσήματα αλλά και αυτούς που προσέρχονται σε δομές υγείας.

Αύριο θα κάνουμε και μια συνάντηση, μάλλον έχει στείλει ήδη το Υπουργείο Υγείας εγκύκλιο προς τους γιατρούς να τους ευαισθητοποιήσει για τη διάγνωση αυτών των νοσημάτων και θα κάνουμε και μια συνάντηση με τους διευθυντές των ΤΕΠ και της ιατρικής υπηρεσίας.

Επίσης έχει ενισχυθεί η διαγνωστική ικανότητα και του εργαστηρίου μας, του Περιφερειακού Εργαστηρίου Δημόσιας Υγείας, με αναλυτές άμεσης ανίχνευσης παθογόνων. Και θα ενισχύσουμε και 12 κέντρα υγείας στις πληγείσες περιοχές με παρόμοιους αναλυτές για να έχουμε καλύτερη διάγνωση των νοσημάτων.

Τέλος, για τα νοσήματα που μεταδίδονται με διαβιβαστές, ήδη ξεκινήσαμε να ενισχύσουμε την επιτήρηση των εντόμων, των κουνουπιών, τόσο στο στάδιο της προνύμφης όσο και των ενηλίκων με παγίδες. Και όπου χρειαστεί θα κάνουμε παρεμβάσεις.

Θέλω να σας παρακαλέσω να τηρούμε τις οδηγίες, να μην ερχόμαστε σε επαφή με λιμνάζοντα νερά γιατί είναι μολυσμένα. Μπορεί να μας προκαλέσουν ακόμα και δερματικές λοιμώξεις και άλλα προβλήματα. Να μην μπαίνουμε μέσα χωρίς προστατευτικές γαλότσες και να αποφεύγουμε, όπου δεν είναι απαραίτητο, να ερχόμαστε σε επαφή με αυτά τα νερά".

Ειδήσεις σήμερα:

Σχολεία: Οι μαθητές της χώρας επιστρέφουν στα θρανία

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες νεφώσεις την Δευτέρα

Κακοκαιρία “Daniel” – Διόδια: Παράταση στη δωρεάν διέλευση