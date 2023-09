Υγεία - Περιβάλλον

Κακοκαιρία “Daniel”: Οι συστάσεις του ΕΟΔΥ στους πλημμυροπαθείς

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι οδηγίες δίνει ο Οργανισμός για την υγιεινή σε χώρους συγκέντρωσης περισσότερων ατόμων.

-

Ο ΕΟΔΥ δίνει οδηγίες για την πρόληψη τροφιμογενών/υδατογενών νοσημάτων σε περίπτωση συγχρωτισμού πλημμυροπαθών των πληγεισών περιοχών σε χώρους φιλοξενίας:

Ειδικότερα:

Διατηρούμε χωριστά τα μαγειρεμένα τρόφιμα

Διατηρούμε σε χωριστά δοχεία τα ωμά τρόφιμα (π.χ. κρέας, κοτόπουλο, θαλασσινά) από τα μαγειρεμένα.

Χρησιμοποιούμε άλλα εργαλεία (πχ. μαχαίρια, ξύλα κοπής) για τα ωμά και άλλα για τα μαγειρεμένα τρόφιμα.

Μεταφέρουμε και διατηρούμε τα τρόφιμα με ασφάλεια

Τα τρόφιμα, κατά τη μεταφορά τους, θα πρέπει να μην εκτίθενται απευθείας στον ήλιο.

Προσέχουμε ώστε να διατηρούνται οι σωστές θερμοκρασίες εντός των οχημάτων.

Προστατεύουμε τα τρόφιμα και την περιοχή της κουζίνας από έντομα, κατοικίδια και άλλα ζώα

Φροντίζουμε για το καλό μαγείρεμα των τροφίμων

Μαγειρεύουμε καλά το φαγητό, ιδιαίτερα όταν πρόκειται για κρέας, πουλερικά, αυγά και θαλασσινά. Ειδικά για το κρέας και τα πουλερικά, τα μαγειρεύουμε έτσι ώστε ο ζωμός τους να είναι καθαρός και όχι ροζ.

Αναθερμαίνουμε προσεκτικά τα μαγειρεμένα φαγητά πριν τα σερβίρουμε.

Διατηρούμε τα τρόφιμα σε ασφαλείς θερμοκρασίες

Φροντίζουμε ώστε να μεσολαβεί όσο το δυνατόν λιγότερος χρόνος μεταξύ του μαγειρέματος και της κατανάλωσης του φαγητού.

Δεν αφήνουμε μαγειρεμένο φαγητό σε θερμοκρασία δωματίου για περισσότερο από 2 ώρες.

Τοποθετούμε έγκαιρα στο ψυγείο κάθε μαγειρεμένο ή ευαίσθητο στη ζέστη φαγητό ή τρόφιμο (κάτω από 5O C). Η συνιστώμενη θερμοκρασία στην κατάψυξη είναι 0 C.

Διατηρούμε το μαγειρεμένο φαγητό ζεστό μέχρι να καταναλωθεί.

Το περισσευούμενο φαγητό, συνιστάται να καταναλώνεται μέσα σε 24 ώρες ενώ τα φρέσκα φρούτα και λαχανικά μέσα σε 3 ημέρες.

Δεν ξεπαγώνουμε κατεψυγμένα τρόφιμα σε θερμοκρασία δωματίου. Τα τρόφιμα που αποψύχονται συνιστάται να μαγειρεύονται εντός μίας ώρας.

Καταναλώνουμε πάντα ασφαλές νερό

Στην περίπτωση που ενημερωθούμε ότι δεν πρέπει να καταναλώσουμε το νερό στο χώρο φιλοξενίας:

Χρησιμοποιούμε εμφιαλωμένο νερό

Εναλλακτικά, βράζουμε το νερό πριν την κατανάλωσή του (1-2 λεπτά)

Δεν αφήνουμε τα μπουκάλια με το εμφιαλωμένο νερό εκτεθειμένα στον ήλιο

Αποθηκεύουμε το εμφιαλωμένο νερό στο ψυγείο ή σε σκοτεινά και δροσερά μέρη

Καταναλώνουμε 2-3 λίτρα νερού / ημέρα ιδιαίτερα όταν οι θερμοκρασίες είναι υψηλές

Σε κάθε περίπτωση οφείλουμε να τηρούμε τους κανόνες υγιεινής τονίζει ο ΕΟΔΥ: Πλένουμε τα χέρια μας πριν το χειρισμό των τροφίμων και μετά την τουαλέτα, ενώ πλένουμε και απολυμαίνουμε επιμελώς όλες τις επιφάνειες και τον εξοπλισμό που χρησιμοποιούμε στην προετοιμασία του φαγητού.

Ειδήσεις σήμερα:

Κιλκίς: Ποδοσφαιριστής κατέρρευσε στο γήπεδο

Αρτέμιδα: 6 νεκροί από πυροβολισμούς

Κακοκαιρία “Daniel” – Διόδια: Παράταση στη δωρεάν διέλευση