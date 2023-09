Κοινωνία

Πανελλήνιες - ΣτΕ: Συνταγματική η πριμοδότηση των διακριθέντων αθλητών

Σφραγίδα συνταγματικότητας έβαλε το Συμβούλιο της Επικρατείας στην πριμοδότηση των διακριθέντων αθλητών για την εισαγωγή τους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Η Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας έκρινε ότι η πριμοδότηση των διακριθέντων αθλητών για την εισαγωγή τους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση δεν αντίκειται στις συνταγματικές αρχές της ισότητας, αξιοκρατίας και ορθολογικής οργάνωσης της εκπαίδευσης.

Συγκεκριμένα, η Ολομέλεια του ΣτΕ με την υπ΄ αριθμ. 1537/2023 απόφασή της (πρόεδρος η Ευαγγελία Νίκα και εισηγήτρια η σύμβουλος Επικρατείας Σταυρούλα Κτιστάκη) έκρινε ότι η πριμοδότηση των διακριθέντων αθλητών για την εισαγωγή τους στα ΑΕΙ, «δεν αντίκειται στις συνταγματικές αρχές της ισότητας (άρθρο 4 παρ. 1 Σ), της αξιοκρατίας και της σταδιοδρομίας εκάστου κατά λόγο της προσωπικής του αξίας (άρθρο 5 παρ. 1 Σ), καθώς και της ορθολογικής οργανώσεως της παρεχόμενης εκπαιδεύσεως (άρθρο 16 Σ), σε συνδυασμό και με τη συνταγματική αρχή της αναλογικότητας μέτρου/σκοπού».

Το δικαστήριο το απασχόλησε περίπτωση τελειόφοιτου του Λυκείου που έδωσε εισαγωγικές εξετάσεις το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 με το νέο σύστημα του νόμου 4186/2013 για την εισαγωγή του στις Ιατρικές Σχολές της χώρας.

