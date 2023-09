Κοινωνία

Κακοκαιρία - Μπέος: θα με κρίνει ο κόσμος, όχι ο Ιωαννίδης και αυτοί που κάθονται στην καρέκλα (βίντεο)

Σε έντονους τόνους ο Αχιλλέας Μπέος, απάντησε στην κριτική του Αλκίνοου Ιωαννίδη και μίλησε για την κατάσταση που επικρατεί μετα τις πλημμύρες στην πόλη του Βόλου.

Ο Δήμαρχος Βόλου, Αχιλλέας Μπέος μίλησε στην εκπομπή “Το Πρωινό” του ΑΝΤ1 το πρωί της Τρίτης.

Ο Δημαρχος, απάντησε μεταξύ άλλων στα όσα είπε ο Αλκίνοος Ιωαννίδης σε συναυλία του που τον κατέκρινε ότι μοίραζε νερά σε ερημιά τραβώντας βίντεο για προεκλογικούς σκοπούς, με τους τόνους να ανεβαίνουν και μίλησε για την κατάσταση που επικρατεί στον Βόλο που επλήγει έντονα από την φονική κακοκαιρία “Daniel”.

“Όταν είσαι σε μία περίοδο κρίσης καταστροφής και έχεις συνεργεία έξω που δεν μπορούν να τα προλάβουν όλα, ως άνθρωπος και όχι ως δήμαρχος έχεις την υποχρέωση να βοηθήσεις. Εγώ έτσι ένιωσα και έτσι έκανα” ανέφερε χαρακτηριστικά.

Όπως τόνισε, βίντεο τράβηξε γιατί είναι ο μόνος τρόπος να επικοινωνήσει με τον κόσμο που είναι από το σπίτι του, χωρίς ρεύμα, “πως θα ενημερώσω τον κόσμο;” διερωτάται.

Στην συνέχεια ένταση προκλήθηκε στον αέρα της εκπομπής, με τον Αχιλλέα Μπέο να ρωτάει εάν κάποιος από όλους αυτούς που κρίνουν μόνιμα ήρθε να βοηθήσει και είπε ότι θα τον κρίνει ο κόσμος και όχι οι “Ιωαννίδιδες” και όσοι κάθονται σε μια καρέκλα.

Σχετικά με την μεγάλη καταστροφή στην περιοχή του Βόλου, τόνισε ότι "δεν υπάρχουν αντιπλημμυρικά έργα που να συγκρατούσαν αυτό το πράγμα που συνέβη".

Σχετικά με την ηλεκτροδότηση, είπε ότι στην πόλη του Βόλου έχει αποκατασταθεί και εάν μεμονωμένα υπάρχει κάποιο σπίτι χωρίς ρεύμα, μπορεί να απευθυνθεί σε τηλέφωνο για να επιλυθεί το ζήτημα.

Στο φλέγον ζήτημα της υδροδότησης, όπως είπε “από την Πέμπτη, έχει αποκατασταθεί η υδροδότηση όμως το νερό δεν είναι πόσιμο, είναι κατάλληλο για οποιαδήποτε άλλη χρήση. Το νερό θα είναι πόσιμο, όταν συνδέσουν τις πηγές από το βουνό και πάλι όμως είναι χρονοβόρο και κοστοβόρο έργο. Ένας μήνας δεν φτάνει”.

Έκλεισε τονίζοντας ότι ο Βόλος θα επανέλθει στην κανονικότητα σήμερα και είπε ότι "σε τέτοιες περιπτώσεις, δεν χρειάζεται πολλή κριτική, αλλά έργα".

