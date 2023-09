Life

Τζένιφερ Λόπεζ: Νέο σόλο άλμπουμ μετά από δέκα χρόνια

Το νέο άλμπουμ της πολυτάλαντης καλλιτέχνιδας έρχεται μετά από δέκα χρόνια, να "ταράξει" τα νερά.

Μετά από σχεδόν 10 χρόνια, η Τζένιφερ Λόπεζ κυκλοφορεί νέο σόλο άλμπουμ.

Με την υπογραφή νέας δισκογραφικής συμφωνίας με την BMG — που ανακοινώθηκε από το Billboard — η Λόπεζ ετοιμάζεται να κυκλοφορήσει το ένατο άλμπουμ της «This Is Me…Now».

Το άλμπουμ με 13 τραγούδια θα είναι το πρώτο σόλο της Τζένιφερ Λόπεζ σε εννέα χρόνια μετά το A.K.A του 2014.

Τα τελευταία μουσικά εγχειρήματα της γεννημένης στη Νέα Υόρκη τραγουδίστριας από γονείς από το Πουέρτο Ρίκο περιλαμβάνουν την περσινή νέα έκδοση της επιτυχίας της «Same Girl» του 2014 - ένα remix με τον French Montana που κυκλοφόρησε για το ντοκιμαντέρ της στο Netflix «Halftime» - μαζί με το «This Land Is Your Land (2021 από την τελετή ορκωμοσίας του προέδρου των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν).

Το πιο πρόσφατο άλμπουμ της με τίτλο «Marry Me» το 2022 — ήταν μια συνεργασία με τον Maluma και ήταν το σάουντρακ της ομότιτλης ταινίας τους, που κυκλοφόρησε από τα Universal Studios/ Sony Music US Latin. Στην επίσημη συνέντευξη Τύπου, τόσο ο πρόεδρος όσο και ο διευθύνων σύμβουλος της BMG εξέφρασαν τον ενθουσιασμό τους για τη συνεργασία με τη Λόπεζ.

Η τραγουδίστρια ηχογράφησε το «This Is Me…Now» το 2022 και το 2023 στο στούντιο στην κατοικία της, στο Λος Άντζελες. Η βραβευμένη τραγουδίστρια και ηθοποιός ήταν παραγωγός του άλμπουμ μαζί με τους Ρότζεντ Τσαχάγεντ, Έιντζελ Λόπεζ και άλλους.

Η ημερομηνία κυκλοφορίας του άλμπουμ δεν έχει ακόμη ανακοινωθεί.

