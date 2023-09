Κοινωνία

Κτηνοτρόφοι Θεσσαλίας: “Όσα ζώα επέζησαν από τη θεομηνία, κινδυνεύουν από ασιτία”

Γιατί οι κτηνοτρόφοι παραπονούνται ότι η περισυλλογή νεκρών ζώων προχωρά αργά. Ποια η πρόσβασή τους σε ζωοτροφές.

Περισσότερα από 50.000 ζώα έχουν χαθεί, από τις πλημμύρες που σάρωσαν την Θεσσαλία και μέρος της Στερεάς Ελλάδας. Σύμφωνα με πρώτες εκτιμήσεις οι απώλειες σε ζωικό κεφάλαιο είναι τεράστιες. Υπολογίζεται ότι έχουν πνιγεί περίπου 100.000 νεαρά ζώα. Και όπως ανέφερε ο δήμαρχος Τυρνάβου «αν δεν υπάρξει άμεση βοήθεια σε ζωοτροφές τότε όσα επέζησαν από την θεομηνία θα χαθούν από ασιτία».

Το πλήγμα στην κτηνοτροφική και αγροτική παραγωγή είναι τεράστιο όχι μόνο για την περιοχή αλλά για όλη τη χώρα. Στον Τύρναβο, “εμείς δεν είχαμε καταστροφές σε σπίτια από τα ορμητικά νερά της καταιγίδας. Καταφέραμε και σταματήσαμε τα νερά στα πέντε μέτρα από τους πρώτους οικισμούς του Αμπελώνα και του Βρυότοπου. Και καταφέραμε μόνοι μας να σώσουμε 25.000 πρόβατα. Ούτε ένα ζώο μας δεν χάθηκε. Όμως αυτά έχουν φύγει πλέον από τα μαντριά τα οποία καταστράφηκαν. Και πλέον έχουμε μεγάλη έλλειψη σε ζωοτροφές αλλά και σε χώρους. Που θα μπορέσουμε να κρατήσουμε πλέον τα ζώα”, διερωτάται μιλώντας στο ραδιοφωνικό σταθμό του Αθηναϊκού – Μακεδονικού Πρακτορείου Ειδήσεων “Πρακτορείο FM 104,9” ο δήμαρχος Τυρνάβου Γιάννης Κόκουρας.

Για τον ίδιο την μεγάλη καταστροφή στην περιοχή του έχουν υποστεί οι κτηνοτρόφοι. “Μεγάλες κτηνοτροφικές μονάδες χάθηκαν και δυστυχώς είναι η περίοδος της παραγωγικής διαδικασίας. Τώρα αρχίζουν τα πρόβατα να γεννούν. Άρα χρειάζονται άμεσα ζωοτροφές και χώρους για να μεταφέρουν τα ζώα. Τα έχουν μέσα στα πάρκα και σε χώρους στον Αμπελώνα. Δεν ξέρουν που να τα πάνε. Κάποιοι κτηνοτροφικοί σύλλογοι από άλλες περιοχές της χώρας ανταποκρίθηκαν και μας έστειλαν (ζωοτροφές) και εμείς προσπαθούμε να αγοράσουμε. Αλλά 25.000 πρόβατα είναι πάρα πολλά. Όσοι είναι οι κάτοικοι στο δήμο μας είναι και τα ζωντανά”, είπε.

Σύμφωνα με τον δήμαρχο Τυρνάβου, οι καταστροφές στην περιοχή του είναι πάρα πολλές αν και όχι σε σπίτια. Ωστόσο καταστράφηκαν οι αγροτικοί και επαρχιακοί δρόμοι. Χιλιάδες στρέμματα αγροτικής καλλιέργειας βρίσκονται κάτω από τόνους νερού. Οι αμπελουργοί δεν μπορούν να φθάσουν στα αμπέλια τους αφού τώρα μαζεύονται τα σταφύλια. Και ο βιολογικός μας δεν πρόλαβε να λειτουργήσει. Καταστράφηκε αφού το νερό φθάνει τα δύο μέτρα.

Ο Τύρναβος παραμένει αποκλεισμένος από τη Λάρισα. Η μόνη διέξοδος των κατοίκων είναι προς Ελασόνα και Κοζάνη.

“Όταν θα φανούν οι ελλείψεις στο καθημερινό τραπέζι θα διαπιστωθεί η ζημιά. Για αυτό πρέπει να κρατήσουμε τον Έλληνα παραγωγό στον τόπο του”, τόνισε ο κ. Κόκουρας.

Πλέον οι παραγωγοί περιμένουν τις αποζημιώσεις “για να μπορέσουν να συνεχίζουν να υπάρχουν”, είπε χαρακτηριστικά ο δήμαρχος.

Στην Ελασόνα, η κατάσταση είναι σαφώς καλύτερη καθώς η θεομηνία δεν κατέστρεψε τα πάντα στο πέρασμά της, όπως είπε στο ραδιοφωνικό σταθμό του Αθηναϊκού – Μακεδονικού Πρακτορείου Ειδήσεων “Πρακτορείο FM 104,9” ο γενικός γραμματέας της Πανελλήνιας Ένωσης Κτηνοτρόφων Νίκος Παλάσκας. “Εμείς ίσα που τη γλιτώσαμε. Όλη η υπόλοιπη Θεσσαλία υπέστη ολική καταστροφή. Τώρα κινδυνεύουμε από τις μολύνσεις από τα νεκρά ζώα. Δυστυχώς η διαδικασία περισυλλογής τους γίνεται πολύ αργά. Είναι πολύ δύσκολο να πλησιάσουν στις κτηνοτροφικές μονάδες που είναι κάτω από το νερό. Και όπου έχουν σωθεί ζώα ρίχνουν ζωοτροφές από αέρος”.

Ο κ. Παλάσκας θεωρεί ότι ο κίνδυνος για μολύνσεις είναι τεράστιος. “Νεκρά ζώα έφθασαν μέχρι την θάλασσα στον Πλαταμώνα. Και είναι άγνωστο τι θα αντικρίσουν οι άνθρωποι όταν τα νερά υποχωρήσουν. Δυστυχώς δεν υπάρχει επιστροφή”, εκτίμησε ο κ. Παλάσκας. Αναφορικά με τα κυβερνητικά μέτρα ανακούφισης των πληγέντων ο γενικός γραμματέας της Πανελλήνιας Ένωσης Κτηνοτρόφων, υποστήριξε ότι δεν αρκούν ως βοήθημα. “Για να αγοράσεις 1000 ζώα χρειάζεσαι 250.000 ευρώ. Για να φτιάξεις μια κτηνοτροφική μονάδα χρειάζεσαι τουλάχιστον 1 εκατομμύριο ευρώ. Το βοήθημα των 5 – 6 χιλιάδων ευρώ δεν φθάνει ούτε για τις ζωοτροφές μιας εβδομάδας. Όσοι κατάφεραν να σώσουν τα ζώα τους έχουν μπροστά τους το χειμώνα. Και όσοι τα έχασαν είναι δύσκολο να τα αντικαταστήσουν”.

