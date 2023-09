Πολιτική

Μπελέρης: Μήνυμα ΗΠΑ στην Αλβανία

Μήνυμα του Στέιτ Ντιπάρτμεντ προς την Αλβανία για την κράτηση του Φρέντη Μπελέρη.

Το μήνυμα στις αλβανικές αρχές ότι η κυβέρνηση των ΗΠΑ αναμένει να τηρηθεί το γράμμα της εγχώριας νομοθεσίας στην υπόθεση του Φρέντη Μπελέρη έστειλε το αμερικανικό υπουργείο Εξωτερικών.

Απαντώντας σε ερώτηση των Ελλήνων ανταποκριτών στην Ουάσιγκτον, εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ ανέφερε «γνωρίζουμε την υπόθεση (της κράτησης του Φρέντι Μπελέρι) και αναμένουμε από τις αλβανικές αρχές να τηρήσουν τη δέουσα διαδικασία σύμφωνα με τους νόμους (της χώρας)».