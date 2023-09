Κόσμος

Παναμάς: Συντριβή ελικοπτέρου με νεκρούς

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

-

(εικόνα αρχείου)

Τα πτώματα δυο μελών του πληρώματος εντοπίστηκαν μετά τη συντριβή ελικοπτέρου σε ορεινή περιοχή του Παναμά, όμως το τρίτο αγνοείται, ανακοίνωσαν οι αρχές χθες Τρίτη.

Το ελικόπτερο της SENAN (Servicio Nacional Aeroval, «εθνική αεροναυτική υπηρεσία») χάθηκε από τα ραντάρ προχθές Κυριακή, καθώς μετέβαινε στις ακτές της χώρας της κεντρικής Αμερικής στην Καραϊβική στο πλαίσιο επιχείρησης έρευνας και διάσωσης.

Μονάδες των ειδικών δυνάμεων, που κλήθηκαν να ξεπεράσουν πολλές δυσκολίες, δεν μπόρεσαν να φθάσουν στο δυσπρόσιτο σημείο της συντριβής παρά χθες Τρίτη.

Επιτόπου βρέθηκαν τα πτώματα του κυβερνήτη και του συγκυβερνήτη.

Οι έρευνες συνεχίζονται για να βρεθεί τρίτο μέλος του πληρώματος.

Ο τύπος του ελικοπτέρου που κατέπεσε δεν διευκρινίστηκε. Γενικά, επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης της SENAN εκτελούν είτε Bell 412 (διαθέτει 6) ή AgustaWestland/Leonardo AW109/AW139 (διαθέτει 1 και 7 αντίστοιχα).

Ειδήσεις σήμερα:

Τομ Χανκς στον ΑΝΤ1: Θα βρούμε τρόπο να βοηθήσουμε τους πλημμυροπαθείς φίλους μας στην Ελλάδα (βίντεο)

ΕΟΔΥ: Παραιτήθηκε ο Θεοκλής Ζαούτης

Κακοκαιρία “Daniel” - Αγαπηδάκη: Κρούσματα γαστρεντερίτιδας και ένα βρέφος με σαλμονέλα (βίντεο)