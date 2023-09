Κόσμος

Βόρεια Κορέα: Εκτοξεύτηκαν βαλλιστικοί πύραυλοι στη Θάλασσα της Ιαπωνίας

Ο Κιμ Γιονγκ Ουν είναι στη Ρωσία και την ίδια ώρα η Πιονγιανγκ εκτόξευσε βαλλιστικούς πυραύλους προς την Ιαπωνία.

Η Βόρεια Κορέα προχώρησε σήμερα στη δοκιμαστική εκτόξευση δυο «βαλλιστικών πυραύλων άγνωστου τύπου», την ώρα που ο ηγέτης της Κιμ Γιονγκ Ουν βρίσκεται στη Ρωσία, όπου πρόκειται να έχει εντός ολίγου συνομιλίες με τον πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν.

Οι εκτοξεύσεις έγιναν «προς την κατεύθυνση της Ανατολικής Θάλασσας», ανέφερε το γενικό επιτελείο εθνικής άμυνας στη Σεούλ, αναφερόμενο στη θαλάσσια περιοχή είναι επίσης γνωστή ως Θάλασσα της Ιαπωνίας.

Το ιαπωνικό κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο NHK μετέδωσε ότι οι βορειοκορεατικοί πύραυλοι κατά τα φαινόμενα κατέπεσαν περίπου πέντε λεπτά μετά την εκτόξευσή τους, εκτός της ιαπωνικής αποκλειστικής οικονομικής ζώνης (ΑΟΖ).

Ο κ. Κιμ αναμένεται να διεξαγάγει συνομιλίες με τον κ. Πούτιν στο πιο σύγχρονο κοσμοδρόμιο της Ρωσίας, σε δασική έκταση στην ρωσική Άπω Ανατολή, μετέδωσε εξάλλου ανταποκριτής ρωσικού κρατικού τηλεοπτικού σταθμού στο Κρεμλίνο, με φόντο σημαίες των δυο χωρών.

Όλες οι δραστηριότητες της Βόρειας Κορέας για την ανάπτυξη βαλλιστικών πυραύλων και πυρηνικών όπλων είναι στη θεωρία απαγορευμένες δυνάμει αποφάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, η πιο πρόσφατη από τις οποίες είχε εγκριθεί το 2017, με τη συναίνεση εταίρων-κλειδιών της Πιονγκγιάνγκ, της Κίνας και της Ρωσίας.

Έκτοτε όμως, Πεκίνο και Μόσχα καλούν να αμβλυνθούν οι κυρώσεις στη Βόρεια Κορέα για να ξαναρχίσουν διπλωματικές επαφές και για βελτιωθεί η κατάσταση, εμποδίζοντας προσπάθειες της Δύσης και συμμάχων τους να επιβληθούν νέες κυρώσεις. Το ΣΑ δεν έχει καταλήξει σε καμιά συναινετική απόφαση για τη Βόρεια Κορέα από το 2017.

