Ο Κιμ Γιονγκ Ουν έφτασε στη Ρωσία

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ποιο το αναλυτικό πρόγραμμα του ηγέτη της Βόρειας Κορέας. Ανησυχία της Δύσης για τη συμμαχία με τη Ρωσία.

-

Ο ηγέτης της Βόρειας Κορέας Κιμ Γιονγκ Ουν πραγματοποίησε την Τρίτη το πρωί την διεθνώς πολυσυζητημένη επίσημη επίσκεψή του στη Ρωσία για συνομιλίες με τον Βλαντίμιρ Πούτιν, ύστερα από πρόσκληση του Ρώσου προέδρου. Φθάνοντας στη Ρωσία, ο Κιμ βγήκε από το τρένο του για να συναντήσει τοπικούς αξιωματούχους στο ρωσικό μεθοριακό σταθμό του Χάσαν, ένα μικρό οικισμό στη ρωσική Άπω Ανατολή, στο σημείο όπου συγκλίνουν τα σύνορα της Ρωσίας, της Κίνας και της Βόρειας Κορέας.

Στη συνέχεια αναχώρησε για το Βλαδιβοστόκ, όπου θα έχει συνάντηση με τον Πούτιν, στο περιθώριο του Eastern Economic Forum, το 8ο Ανατολικό Οικονομικό Φόρουμ στο οποίο συμμετέχουν 7 χιλιάδες εκπρόσωποι από σχεδόν 50 χώρες, όπως η Κίνα, Ινδία, Μογγολία, Μιανμάρ, Λάος, Ρωσία, Βιετνάμ, Σιγκαπούρη, Φιλιππίνες και άλλες.

Kim Yong Un’s arrival in Vladivostok is a logical development of Russia’s transformation into a North Korea or Iran-like state. The theatrics of the meeting are negligible. Everything has been arranged already. Russia needs ammunition and Kim’s slave state has some to spare,… pic.twitter.com/pAp99mRiiX