Κόσμος

Βιετνάμ: Δεκάδες νεκροί από φωτιά σε πολυκατοικία (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Παρανάλωμα του πυρός έγινε κτήριο στην Ανόι, όπου εγκλωβίστηκαν δεκάδες άνθρωποι.

-

Τουλάχιστον 30 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε πυρκαγιά σε πολυκατοικία στην πρωτεύουσα του Βιετνάμ, το Ανόι, μεταξύ των οποίων και παιδιά, όπως μετέδωσαν σήμερα τοπικά μέσα ενημέρωσης, επικαλούμενα τις αστυνομικές αρχές της πόλης.

Η φωτιά ξέσπασε κατά τη διάρκεια της νύχτας σε ένα κτίριο εννέα ορόφων, με περίπου 150 ενοίκους, σύμφωνα με το επίσημο Πρακτορείο Ειδήσεων του Βιετνάμ (VNA), που μετέδωσε ότι η φωτιά τέθηκε υπό έλεγχο γύρω στις 2 τα ξημερώματα (τοπική ώρα σήμερα, 22.00 ώρα Ελλάδας χθες).

Αξιωματικός της αστυνομίας του Ανόι δήλωσε στο Reuters ότι ο αριθμός των θυμάτων δεν έχει ακόμα οριστικοποιηθεί και αρνήθηκε να δώσει λεπτομέρειες.

Τα κρατικά μέσα Dan Tri και Saigon Giai Phong έκαναν λόγο για 30 νεκρούς, επικαλούμενα την αστυνομία στο Ανόι. Το Reuters δεν ήταν σε θέση να διασταυρώσει άμεσα τις αναφορές αυτές.

Ειδήσεις σήμερα:

Γυναικοκτονία στη Θεσσαλονίκη: “Θα την σκοτώσω”, έλεγε ο αστυνομικός

Μπελέρης: Μήνυμα ΗΠΑ στην Αλβανία

ΕΟΔΥ: Παραιτήθηκε ο Θεοκλής Ζαούτης