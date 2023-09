Life

Θανάσης Ευθυμιάδης: Η νέα ζωή στη φύση, ο εθισμός στο σεξ... και οι εξωγήινοι (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Μία συνέντευξη εφ όλης της ύλης έδωσε στο "Πρωινό" ο Θανάσης Ευθυμιάδης. Τι είπε για τις καταχρήσεις, την δύναμη της προσευχής αλλά και την οικογένειά του.

-

Στον καναπέ της εκπομπής "Το Πρωινό" βρέθηκε το πρωί της Τετάρτης ο Θανάσης Ευθυμιάδης και μίλησε για όλα. Για τις αλλαγές στον τρόπο ζωής του, στην οικογένεια του αλλά για τη νίκη του απέναντι στους φόβους τους.

"Έχω χορτάσει από τη ζωή μου και πλέον έχω αλλάξει τον τρόπο που ζω" είπε ο ηθοποιός και συνέχισε "κατάλαβα ότι τα χρήματα, η δόξα και το σεξ δεν είναι αυτά που φέρνουν την ευτυχία και όταν με την οικονομική κρίση το 2010 γέμισα με φόβο και ανασφάλεια τότε κατάλαβα ότι κάτι πρέπει να αλλάξω" είπε χαρακτηριστικά.

Για τη σχέση με τη γυναίκα του είπε πως "δεν κάνουμε πλέον σεξ αλλά έρωτα καθώς κατάλαβα πια πως η γυναίκα είναι ένα ιερό πλάσμα και έτσι πρέπει να αντιμετωπίζεται" συμπληρώνοντας πως "παλιά ήμουν κυνηγός και εθισμένος στο σεξ ενώ υπήρχαν φορές που το χρησιμοποιούσα ως αντικαταθλιπτικό".

Για τον χαμό του πατέρα του εξομολογήθηκε πως "από όταν πέθανε ο πατέρας μου επικοινωνούμε πολύ πιο έντονα. Το σώμα του έφυγε η ψυχή του είναι ακ.ομη εδώ" είπε ο ηθοποιός.

Τέλος και μεταξύ άλλων αναφέρθηκε και στην ύπαρξη εξωγήινων τονίζοντας πως "η γη είναι ένας μέτριος πλανήτης ανάμεσα σε δισεκατομμύρια άλλους. Δεν είναι δυνατόν να υπάρχουμε μόνο εμείς. Σίγουρα όμως μπορώ να πω ότι είμαστε οι μόνοι που αφήνουμε σκουπίδια στον πλανήτη, κανένα άλλο ζωντανό δεν το κάνει".





Ολόκληρη η συνέντευξη του Θανάση Ευθυμιάδη:





Ειδήσεις σήμερα:

Γυναικοκτονία στη Θεσσαλονίκη: “Θα την σκοτώσω”, έλεγε ο αστυνομικός

Μπελέρης: Μήνυμα ΗΠΑ στην Αλβανία

Δολοφονία Αντώνη: Πανελλαδική απεργία της ΠΝΟ