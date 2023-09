Τοπικά Νέα

Κρήτη: Θαμώνας ταβέρνας σώζει κοριτσάκι από βέβαιο πνιγμό (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σωτήρια αποδείχθηκαν τα μαθήματα πρώτων βοηθειών που είχε διδαχθεί ένας νεαρός ο οποίος έδρασε αστραπιαία σώζοντας κοριτσάκι που είχε καθίσει τροφή στο λαιμό του

-

Ένα σοκαριστικό περιστατικό διαδραματίστηκε σε ταβέρνα στο Λαγολιό, όπου χάρη στην άμεση επέμβαση ενός θαμώνα σώθηκε από βέβαιο πνιγμό ένα μικρό παιδάκι.

Στο υλικό από την κάμερα του καταστήματος, φαίνεται ένα κοριτσάκι να τρώει με την οικογένεια του και ξαφνικά να μην μπορεί να πάρει ανάσα.

Ο άνθρωπος που έσωσε το παιδί, αναφέρει πόσο σημαντικό ήταν το σεμινάριο πρώτων βοηθειών που έγινε στην αίθουσα του σχολείου στο χωριό.

Ο ίδιος αναφέρει:

«Με αφορμή ένα χθεσινό περιστατικό που κατέγραψε η κάμερα του μαγαζιού θα ήθελα να δείτε πόσο σημαντικό ήταν το σεμινάριο πρώτων βοηθειών που έγινε στην αίθουσα του σχολείου στο χωριό μας... ένα κοριτσάκι που έτρωγε στο μαγαζί με την οικογενεια του ξαφνικά το είδα να μην μπορεί να πάρει ανάσα είχε τα χέρια του στο λαιμό ο πατέρας του προσπαθούσε να το βοηθήσει εκείνη την στιγμή έτρεξα το πήρα από τα χέρια του πατέρα και του έκανα ότι ακριβώς μας έδειξαν στο σχολείο ο Ερυθρός Σταυρός και το αποτέλεσμα ήταν συγκινητικό πραγματικά μόλις βγήκε το "εμπόδιο" από το λαιμό άρχισε να παίρνει αέρα ξανά και έβαλε τα κλάματα! Ευχαριστώ για άλλη μια φορά τον Ερυθρό Σταυρός που μας έκανε το σεμινάριο και μπόρεσα να βοηθήσω αυτό το παιδί!»

Πηγή: Cretalive.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Τομ Χανκς στον ΑΝΤ1: Θα βρούμε τρόπο να βοηθήσουμε τους πλημμυροπαθείς φίλους μας στην Ελλάδα (βίντεο)

ΕΟΔΥ: Παραιτήθηκε ο Θεοκλής Ζαούτης

Κακοκαιρία “Daniel” - Αγαπηδάκη: Κρούσματα γαστρεντερίτιδας και ένα βρέφος με σαλμονέλα (βίντεο)