Όσκαρ 2024: Η ελληνική ταινία που προτάθηκε για βραβείο

Ποια ταινία προτείνει, κατόπιν ψηφοφορίας, η Ελληνική Ακαδημία Κινηματογράφου, για την κατηγορία ξένης ταινίας των βραβείων Όσκαρ 2024.

Tα μέλη της Ελληνικής Ακαδημίας Κινηματογράφου, ψήφισαν μυστικά από την Πέμπτη 7 έως την Κυριακή 10 Σεπτεμβρίου και ανέδειξαν την ταινία «Πίσω από τις Θημωνιές» της Ασημίνας Προέδρου ως την πρόταση της ΕΑΚ στο Υπουργείο Πολιτισμού για την εκπροσώπηση της Ελλάδας στην κατηγορία διεθνούς ταινίας των βραβείων Όσκαρ 2024. Την τελική επιλογή της ταινίας θα κάνει η ειδική επταμελής επιτροπή που έχει ορίσει το ΥΠΠΟ.

Είναι η τρίτη φορά που η συγκεκριμένη ψηφοφορία πραγματοποιήθηκε σε αυτόνομη και μεταγενέστερη διαδικασία από αυτή της ανάδειξης των Βραβείων Ίρις, περιλαμβάνοντας και ταινίες που δεν συμμετείχαν στα Βραβεία Ίρις 2023 αλλά πληρούσαν την περίοδο επιλεξιμότητας της Αμερικάνικης Ακαδημίας Κινηματογράφου. Να σημειωθεί πως παρόμοια διαδικασία ακολουθείται από τις Ακαδημίες της Βρετανίας (BAFTA) και της Ισπανίας (GOYA).

Η ταινία «Πίσω από τις Θημωνιές» απέσπασε τα Βραβεία Καλύτερης Ταινίας, Σκηνοθεσίας, Σεναρίου, Πρωτοεμφανιζόμενου Σκηνοθέτη, Α' Ανδρικού Ρόλου, Β' Γυναικείου και Β' Ανδρικού Ρόλου, Φωτογραφίας, Μοντάζ και Ήχου, στην Τελετή Απονομής των Βραβείων Ίρις 2023 που πραγματοποιήθηκε στις 27 Ιουνίου, στη Στέγη του Ιδρύματος Ωνάση.

