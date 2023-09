Κόσμος

Μπάιντεν: Έρευνα για εμπλοκή του σε σκάνδαλο διαφθοράς

Η εκπρόσωπος Τύπου της αμερικανικής προεδρίας Καρίν Ζαν-Πιερ χαρακτήρισε το εγχείρημα «πολιτικό ακροβατικό», επισημαίνοντας πως δεν έχει παρουσιαστεί καμιά απόδειξη σε βάρος του αρχηγού του κράτους στο πλαίσιο της έρευνας

Ο Δημοκρατικός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν κατηγόρησε χθες Τετάρτη τους Ρεπουμπλικάνους πως επιδιώκουν να τον παραπέμψουν σε δίκη στη Γερουσία επειδή έχουν σκοπό να παραλύσουν την κυβέρνηση των ΗΠΑ, μερικές ώρες αφού ο Λευκός Οίκος στηλίτευσε τα σχέδια της αντιπολίτευσης να αρχίσουν έρευνα σε βάρος του.

Η εκπρόσωπος Τύπου της αμερικανικής προεδρίας Καρίν Ζαν-Πιερ χαρακτήρισε το εγχείρημα «πολιτικό ακροβατικό», επισημαίνοντας πως δεν έχει παρουσιαστεί καμιά απόδειξη σε βάρος του αρχηγού του κράτους στο πλαίσιο της έρευνάς του για τις επιχειρηματικές δοσοληψίες του γιου του, του Χάντερ Μπάιντεν.

Η έρευνα θα επικεντρωθεί στο εάν και κατά πόσον ο πρόεδρος αποκόμισε οφέλη από τις δοσοληψίες του γιου του. Ο κ. Μπάιντεν επισήμανε πως όταν η Μάρτζορι Τέιλορ Γκριν, ακροδεξιά βουλεύτρια των Ρεπουμπλικάνων και αφοσιωμένη σύμμαχος του πρώην προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, ανέλαβε τα καθήκοντά της στο Κογκρέσο δήλωσε πως το πρώτο πράγμα που θέλει να κάνει είναι να τον παραπέμψει σε δίκη ώστε να παυθεί από το αξίωμα.

«Δεν ξέρω ακριβώς γιατί, αλλά απλά ήξεραν πως ήθελαν να με παύσουν», ανέφερε ο αμερικανός πρόεδρος κατά τη διάρκεια εκδήλωσης για τη συγκέντρωση κεφαλαίων στη Βιρτζίνια. «Τώρα, από όσο καταλαβαίνω, θέλουν να με παραπέμψουν σε δίκη και να με παύσουν επειδή θέλουν να παραλύσουν την κυβέρνηση».

Πρόσθεσε πως δεν δίνει ιδιαίτερη σημασία στην έρευνα. «Ξυπνάω κάθε μέρα, και δεν αστειεύομαι, χωρίς να επικεντρώνομαι στην διαδικασία παραπομπής μου σε δίκη και ενδεχόμενης παύσης μου. Έχω μια δουλειά να κάνω», είπε.

Ο Λευκός Οίκος κατηγορεί την κυρία Τέιλορ Γκριν πως πίεσε τον πρόεδρο της Βουλής των Αντιπροσώπων Κέβιν Μακάρθι, το κορυφαίο στέλεχος των Ρεπουμπλικάνων στην Ουάσιγκτον, προκειμένου να δώσει εντολή να αρχίσει η διαδικασία έρευνας.

Η κίνηση του κ. Μακάρθι σηκώνει την αυλαία πολύμηνων ακροάσεων στη Βουλή των Αντιπροσώπων, που ενδέχεται να θέσουν στο περιθώριο το νομοπαρασκευαστικό έργο και τις προσπάθειες να αποφευχθεί ο κίνδυνος δημοσιονομικής παράλυσης, του πολυσυζητημένου shutdown, εν μέσω της προεκλογικής εκστρατείας ως τις εκλογές του Νοεμβρίου του 2024, στις οποίες ο κ. Τραμπ ελπίζει να πάρει εκδίκηση για την ήττα του το 2020, να «ανακαταλάβει» τον Λευκό Οίκο, όπως το θέτει ο ίδιος.

Η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου Ζαν-Πιερ έκανε λόγο για «παράνομο» τρόπο να διεξαχθεί προεκλογική εκστρατεία, για έρευνα με σκοπό να «καταφερθεί πολιτικό πλήγμα στον πρόεδρο» και όχι να εξακριβωθεί «η αλήθεια». Οι Ρεπουμπλικάνοι δεν έχουν παρουσιάσει απόδειξη πως ο πρόεδρος Μπάιντεν έκανε οτιδήποτε τίποτα παράνομο «επειδή δεν έκανε τίποτα», επέμεινε.