Σουδάν - ΟΗΕ: Πληροφορίες για τουλάχιστον 13 ομαδικούς τάφους στο Νταρφούρ

Η κοινή υπηρεσία των Ηνωμένων Εθνών για τα ανθρώπινα δικαιώματα (UNJHRO) έχει λάβει αξιόπιστες πληροφορίες πως υπάρχουν τουλάχιστον 13 ομαδικοί τάφοι στην Ελ Τζενέινα, πόλη στην αχανή περιοχή Νταρφούρ του Σουδάν, και στα περίχωρά της, τόνισε χθες ο απερχόμενος επιτετραμμένος του ΟΗΕ στην εμπόλεμη χώρα.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες αυτές, εκεί έχουν θαφτεί θύματα επιθέσεων των παραστρατιωτικών των Δυνάμεων Ταχείας Υποστήριξης (ΔΤΥ) και αραβικών πολιτοφυλακών που έχουν συμμαχήσει μαζί τους, είπε ο Φόλκερ Πέρτες στο Συμβούλιο Ασφαλείας.

Η αποστολή του ΟΗΕ και άλλες υπηρεσίες του διεθνούς συναγερμού «συγκεντρώνουν στοιχεία για τις παραβιάσεις αυτές και υπενθυμίζουν πως, αν επαληθευτούν, αποτελούν εγκλήματα πολέμου», πρόσθεσε ο κ. Πέρτες, ο οποίος ενημέρωσε νωρίτερα το ΣΑ πως υπέβαλε την παραίτησή του.

Η βία που θεωρείται πως έχει εθνικά και φυλετικά κίνητρα στην Ελ Τζενέινα, στο Δυτικό Νταρφούρ, όχι μακριά από τα σύνορα με το Τσαντ, κλιμακώθηκε ραγδαία αφότου ξέσπασε ο πόλεμος για την εξουσία ανάμεσα στον στρατό και τους παραστρατιωτικούς στο Σουδάν, στα μέσα Απριλίου.

Παραιτήθηκε ο ειδικός επιτετραμμένος του ΟΗΕ - Προειδοποίησε για γενίκευση του «εμφυλίου πολέμου»



Ο ειδικός επιτετραμμένος του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών στο Σουδάν, ο γερμανός διπλωμάτης Φόλκερ Πέρτες, μαύρο πρόβατο για τον σουδανικό στρατό που τον είχε ανακηρύξει persona non grata και απαιτούσε την αποπομπή του, ανακοίνωσε χθες Τετάρτη την παραίτησή του, προειδοποιώντας εναντίον του κινδύνου γενίκευσης του «εμφυλίου πολέμου» στη ρημαγμένη χώρα.

«Ευχαριστώ τον Γενικό Γραμματέα (του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες) για την ευκαιρία που μου έδωσε και για την εμπιστοσύνη με την οποία με περιέβαλε, όμως του ζήτησα να με απαλλάξει από αυτό το καθήκον», ανέφερε ο κ. Πέρτες απευθυνόμενος στο Συμβούλιο Ασφαλείας, χωρίς να εξηγήσει τους λόγους που τον οδήγησαν στην αποχώρηση.

Ερωτηθείς αν αποδέχθηκε την παραίτηση, ο κ. Γκουτέρες απάντησε σε δημοσιογράφους: «Ναι. Είχε λόγους να παραιτηθεί και πρέπει να σεβαστώ τη βούλησή του και να αποδεχθώ την παραίτησή του» Στην τελευταία του ενημέρωση στο ΣΑ, ο κ. Πέρτες δεν χαρίστηκε σε καμιά από τις δυο πλευρές του πολέμου στο Σουδάν, τον σουδανικό στρατό και τους παραστρατιωτικούς των Δυνάμεων Ταχείας Υποστήριξης (ΔΤΥ).

«Αυτό που άρχισε ως σύγκρουση ανάμεσα σε δυο στρατιωτικούς σχηματισμούς μπορεί να μεταμορφωθεί σε αληθινό εμφύλιο πόλεμο», προειδοποίησε, τονίζοντας πως «δεν υπάρχει καμιά ένδειξη αποκλιμάκωσης τω μαχών και κανένα από τα δυο μέρη δεν μοιάζει να βρίσκεται κοντά σε αποφασιστική στρατιωτική νίκη».

Τουλάχιστον 40 άνθρωποι σκοτώθηκαν χθες στη Νιάλα, την πρωτεύουσα της πολιτείας Νότιο Νταρφούρ, σε αεροπορικές επιδρομές του στρατού, δήλωσαν στο Γαλλικό Πρακτορείο ιατρική πηγή και αυτόπτες μάρτυρες. Ο κ. Πέρτες ήταν ειδικός επιτετραμμένος του ΟΗΕ στο Σουδάν για δυόμισι χρόνια και ταυτόχρονα επικεφαλής της αποστολής του στη χώρα (MINUATS στα γαλλικά, UNITAMS στα αγγλικά), που συγκροτήθηκε τον Ιούνιο του 2020 για να υποστηρίξει τη μετάβαση στη δημοκρατία μετά την πτώση του Όμαρ ελ Μπασίρ το 2019.

Τον Ιούνιο, ο στρατηγός Άμπντελ Φάταχ αλ Μπουρχάν, επικεφαλής του στρατού και de facto αρχηγός του κράτους μετά το πραξικόπημα στα τέλη του 2021, απαίτησε να απομακρυνθεί από τη θέση, προσάπτοντάς του την ευθύνη για τον πόλεμο που ξέσπασε τη 15η Απριλίου ανάμεσα στις ένοπλες δυνάμεις και τους παραστρατιωτικούς υπό τον στρατηγό Μοχάμεντ Χαμντάν Ντάγκλο.

Το Χαρτούμ είχε διαμηνύσει πως θα απαιτούσε την αποχώρηση της πολιτικής αποστολής του ΟΗΕ αν ο κ. Πέρτες παρέμενε στη θέση και ότι τον θεωρούσε ανεπιθύμητο. Το ΣΑ παρέτεινε στις αρχές του Ιουνίου για μόλις έξι μήνες την εντολή της αποστολής στο Σουδάν.

Παρεμβαίνοντας κατά τη διάρκεια της χθεσινής συνεδρίασης, η πρεσβεύτρια των ΗΠΑ στον ΟΗΕ, η Λίντα Τόμας-Γκρίνφιλντ, εξέφρασε τη «λύπη» της Ουάσιγκτον και χαρακτήρισε για ακόμη μια φορά «απαράδεκτες» τις απειλές της de facto κυβέρνησης του Σουδάν.

«Καμιά χώρα δεν μπορεί να επιτρέπεται να απειλεί τη δυνατότητα αυτού του Συμβουλίου να συνεχίσει να αναλαμβάνει τις ευθύνες του ως προς την ειρήνη και την ασφάλεια», τόνισε. Στην έκθεσή του, ο κ. Πέρτες καλεί να «δοθεί στους αντιμαχόμενους να καταλάβουν πως δεν μπορούν να δρουν με πλήρη ατιμωρησία και ότι θα κληθούν να λογοδοτήσουν για τα εγκλήματα που διαπράχθηκαν».

Για το ότι διαπράττονται εγκλήματα πολέμου από τους αντιμαχόμενους δεν υπάρχει «καμιά αμφιβολία» ανέφερε, καταγγέλλοντας ιδίως τους αεροπορικούς βομβαρδισμούς που κάνει «αδιακρίτως» ο στρατός.

Διαπίστωσε ταυτόχρονα πως οι περισσότερες υποθέσεις «σεξουαλικής βίας», «λεηλασιών» και «φόνων» αμάχων διαπράττονται «σε ζώνες ελεγχόμενες από τις ΔΤΥ», ενώ «και τα δυο μέρη συλλαμβάνουν, φυλακίζουν και ακόμη και βασανίζουν αυθαίρετα αμάχους», και καταγγέλλονται «εξωδικαστικές εκτελέσεις».

Τουλάχιστον 5.000 άμαχοι έχουν σκοτωθεί και άλλοι 12.000 έχουν τραυματιστεί αφότου ξέσπασε ο πόλεμος, που αύριο θα συμπληρώσει πέντε μήνες, κατά τους αριθμούς που έδωσε, υπογραμμίζοντας ότι είναι πολύ υποτιμημένοι, ο κ. Πέρτες. Διάφορες διεθνείς μεσολαβητικές προσπάθειες δεν έχουν μπορέσει ως τώρα τουλάχιστον να φέρουν διαρκή κατάπαυση του πυρός. Οι μάχες, μετέτρεψαν σχεδόν 5 εκατομμύρια ανθρώπους σε εσωτερικά εκτοπισμένους και πρόσφυγες, επιδεινώνοντας την ανθρωπιστική κρίση στο Σουδάν, μια από τις φτωχότερες χώρες του κόσμου.

