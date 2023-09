Υγεία - Περιβάλλον

Δίκη Πισπιρίγκου – Δημακοπούλου: Η Τζωρτζίνα δεν πέθανε από κεταμίνη

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η έκρηξη Κούγια προς την Πρόεδρο του δικαστηρίου, «’Έλεος. Δεν θα καταστρέψετε και αυτή τη μάρτυρα!».

-

Σε υψηλούς τόνους συνεχίζεται η δίκη της Ρούλας Πισπιρίγκου ενώπιον του ΜΟΔ, όπου η ιατροδικαστής, μάρτυρας ειδικών γνώσεων Ουρανία Δημακοπούλου, που κλήθηκε από την υπεράσπιση να μελετήσει τα επιστημονικά στοιχεία της υπόθεσης, δήλωσε πως η Τζωρτζίνα δεν πέθανε από τη χορήγηση κεταμίνης.

Η μάρτυρας, στην κατάθεση της, αμφισβήτησε πλήρως την παραδοχή της τοξικολογικής εξέτασης που αποδίδει τον θάνατο της Τζωρτζίνας σε δηλητηρίαση από ισχυρή δόση κεταμίνης, λέγοντας χαρακτηριστικά πως η επίμαχη ουσία είναι ένα ασφαλές φάρμακο και όχι δηλητήριο.

Η μάρτυρας δήλωσε στο δικαστήριο ότι «δεν υφίσταται η δηλητηρίαση από κεταμίνη» συμπληρώνοντας, όταν ρωτήθηκε από την πρόεδρο, ότι η επιστημονική θέση είναι ότι η αιτία θανάτου «είναι η υποθρεψία σε έδαφος ατροφίας βασικών οργάνων, (της καρδιάς, πνευμόνων και νεφρών) σε έδαφος αντιδραστικής ιωσινοφυλίας, σε έδαφος επιληψίας».

Κατά την εξέτασή της από την πρόεδρο, η μάρτυρας ρωτήθηκε σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, γιατί δεν αναφέρεται στην έκθεση του ιατροδικαστή Σωτήρη Μπουζιάνη, που διενήργησε την εξέταση, η υποθρεψία αλλά η δηλητηρίαση από κεταμίνη. Η κ. Δημακοπούλου είπε πως ο κ. Μπουζιάνης στην έκθεση του «κρατάει τις αποστάσεις του. Στο συμπέρασμα δεν γράφει ότι είναι ανθρωποκτονία».

Πρόεδρος: Αυτό όμως είναι κάτι που θα το αποφασίσει το δικαστήριο.

Η φράση της προέδρου προκάλεσε την έκρηξη του συνηγόρου υπεράσπισης της κατηγορούμενης, Αλέξη Κούγια, ο οποίος φώναξε! «Έλεος! Ο ιατροδικαστής για αυτό το λόγο καλείται. Έχω κάνει 1.000 ανθρωποκτονίες και ο ιατροδικαστής γράφει καθαρά “ανθρωποκτονία”».

Πρόεδρος: Ο ιατροδικαστής αποφαίνεται στο πλαίσιο της αρμοδιότητάς του.

Μάρτυρας: Ο ιατροδικαστής πρέπει να γράψει τα πέντε είδη θανάτου. Εννοείται ότι πρέπει να γράψει! Γράφει φαρμακευτική δηλητηρίαση, σύμφωνα με το έγγραφο που του έδωσε ο κ. Ράικος. Δεν κάνει καμία αξιολόγηση.

Αλέξης Κούγιας: Δεν θα καταστρέψετε και αυτή τη μάρτυρα! Έχετε βγάλει ομόφωνες αποφάσεις για αυτονόητα αιτήματα, επηρεάζετε τη κρίση του δικαστηρίου κ. πρόεδρε… Έχω ένα ιερό καθήκον. Δεν κοιμάμαι για αυτή την υπόθεση. Κρατάνε μια αθώα γυναίκα στη φυλακή. Ασφαλώς και είναι υποχρεωτικό για τον ιατροδικαστή να γράψει “ανθρωποκτονία”…επτά μήνες γίνεται μεροληπτική διαδικασία σε βάρος της κ. κατηγορουμένης.

Η μάρτυρας στην συνέχεια της κατάθεσής της αναφέρθηκε στην ποσότητα κεταμίνης που αναγράφεται στην τοξικολογική εξέταση που διενήργησε ο καθηγητής Νικόλαος Ράκος. Σύμφωνα με τον καθηγητή, εντοπίστηκε ποσότητα 6,5 μικρογραμμαρίων ανά ml, η οποία είναι θανατηφόρα. Η μάρτυρας αμφισβήτησε το εύρημα καθώς, όπως είπε, εντοπίστηκε από αίμα που ελήφθη από την καρδιά, ενώ τόνισε στο δικαστήριο ότι η επίμαχη ποσότητα θεωρείται εντός θεραπευτικών συγκεντρώσεων και ορίων. Συμπλήρωσε δε, πως «στη βιβλιογραφία δεν υπάρχει κανένα περιστατικό θανάτου σε νοσοκομείο από κεταμίνη που να ενοχοποιείται κάποιος. Είναι ένας ασφαλές φάρμακο. Έγγραφο νοσοκομείου αναφέρει ότι η μέγιστη δόση για τη Τζωρτζίνα είναι τα δύο γραμμάρια».

Ειδήσεις σήμερα:

Καύσιμα - Νέος φόρος: Πόσο θα αυξηθούν και από πότε

Κακοκαιρία “Daniel”: Νεκρή η νιόπαντρη Αυστριακή αγνοούμενη στο Πήλιο

“Υouth Pass”: Πότε ανοίγει η πλατφόρμα - Πότε πιστώνεται το βοήθημα