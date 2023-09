Κοινωνία

Λούτσα: Το SMS παγίδα πριν το μακελειό και ο ρόλος του Τούρκου που έχει συλληφθεί

Η Yeni Safak αποκαλύπτει το περιεχόμενο του μηνύματος που έλαβαν στα κινητά τους οι 6 Τούρκοι που εκτελέστηκαν στη Λούτσα.

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες για το μακελειό στην Λούτσα.

Την ίδια ώρα, το σενάριο που θέλει να στήθηκε παγίδα στους έξι που εκτελέστηκαν φαίνεται να ενισχύει σημερινό δημοσίευμα της Yeni Safak, σύμφωνα με το οποίο στα θύματα εστάλη μήνυμα στα κινητά τους μόλις 10 λεπτά πριν από τη δολοφονία τους.

Οπως χαρακτηριστικά αναφέρεται στο δημοσίευμα, στο SMS που εστάλη αναφέρονταν τα εξής: «Η θέση σας έχει αποκαλυφθεί, φύγετε από το σπίτι άμεσα, θα σας σκοτώσουν».

Όπως υποστηρίζει η Yeni Safak όταν οι έξι Τούρκοι έλαβαν το μήνυμα αυτό αποφάσισαν να εγκαταλείψουν το σπίτι που είχαν νοικιάσει στη Λούτσα χωρίς να γνωρίζουν ότι λίγα χιλιόμετρα πιο κάτω θα τους έστηναν φονική ενέδρα.

Το δημοσίευμα της Yeni Safak

Σύμφωνα άλλωστε με πληροφορίες, στον 32χρονο Τούρκο που συνελήφθη προχθές στο αεροδρόμιο Ελ. Βενιζέλος, δύο ώρες μετά το μακελειό, πέφτει το βάρος των ερευνών των έμπειρων Αστυνομικών του Τμήματος Ανθρωποκτονιών της Ασφάλειας Αττικής, που έχουν αναλάβει την εξιχνίαση αυτής της σοβαρής υπόθεσης.

Ήδη, οι αστυνομικοί της Ασφάλειας έχουν κάποια πρώτα στοιχεία στα χέρια τους τα οποία συνδέουν τον 32χρονο Τούρκο υπήκοο με τους έξι δολοφονημένους στην Λούτσα, καθώς φέρεται να είναι ο άνθρωπος που είχε νοικιάσει μέσω πλατφόρμας χρονομίσθωσης, το πρώτο διαμέρισμα στην οδό Ήβης στο Π. Φάληρο, όπου είχαν βρει αρχικά καταφύγιο οι έξι «Ντάλντονς» όταν κατάφεραν να διαφύγουν από την Τουρκία, λίγο πριν τα μέσα του Αυγούστου.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρoν ωστόσο παρουσιάζει το κινητό του 32χρονου κρατούμενου, καθώς όπως διαπιστώθηκε από μια αρχική διερεύνηση τις συσκευής, δεν περιέχει μηνύματα ούτε τηλεφωνικές επαφές αποθηκευμένες στην μνήμη της συσκευής.

Για τον λόγο αυτό και επειδή οι αστυνομικοί πιστεύουν πως ο 32χρονος «καθάρισε» την συσκευή του κινητού του από ενδεχομένως ενοχοποιητικά στοιχεία που τον συνδέουν με το μακελειό στη Λούτσα, η συσκευή έχει ήδη παραδοθεί στους ειδικούς των Εγκληματολογικών εργαστηρίων της ΕΛ.ΑΣ προκειμένου να ανασύρουν δεδομένα που έχουν κρατηθεί στο λεγόμενο και «νέφος μνήμης» του κινητού.

Μάλιστα οι αστυνομικοί εξετάζουν με σοβαρότητα το ενδεχόμενο ο 32χρονος να είναι τελικά ο άνθρωπος ο οποίος «έδωσε» στους αρχηγούς της αντίπαλης συμμορίας των «Ντάλντονς» η οποία φέρει την ονομασία «Κόκκινοι Βασιλιάδες» το κρησφύγετο των έξι θυμάτων της δολοφονικής ενέδρας.

Επίσης δεν αποκλείεται το ενδεχόμενο να πρόκειται για τον άνθρωπο που τράβηξε τη φωτογραφία των έξι θυμάτων του μακελειού στο σπίτι που είχαν νοικιάσει στη συνέχεια στην Αρτέμιδα και η οποία ήδη έχει δημοσιοποιηθεί από μερίδα του Τουρκικού Τύπου.

Εμφανώς η συγκεκριμένη φωτογραφία είναι τραβηγμένη από άλλο άτομο και μάλιστα οι χαλαρές πόζες των έξι Τούρκων Μαφιόζων και εκτελεστών, προσδίδουν εμπιστοσύνη των ιδίων στον άνθρωπο που τράβαγε με το κινητό του (;) την «αναμνηστική» φωτογραφία.

Όπως διαπιστώθηκε από την έρευνα που έχουν πραγματοποιήσει οι αστυνομικοί της Ασφάλειας Αττικής, η επίμαχη φωτογραφία φέρεται να τραβήχτηκε 21 ώρες πριν την ομαδική εκτέλεση των έξι Τούρκων μαφιόζων.

Το γεγονός πως η φωτογραφία διακινήθηκε αμέσως μετά τη δολοφονία σε συγκεκριμένους λογαριασμούς στα social media στην Τουρκία και μάλιστα από συγκεκριμένους λογαριασμούς, δείχνει αν μη τι άλλο πως ο άνθρωπος που την τράβηξε φρόντισε στην συνέχεια να τη στείλει στους «ενδιαφερόμενους» προκειμένου να πιστοποιηθεί πλήρως η παρουσία των έξι «Ντάλντονς» στην περιοχή της Αρτέμιδας, ώστε να στηθεί άμεσα η δολοφονική ενέδρα σε βάρος τους, μόλις ενάμιση χιλιόμετρο μακριά από το σπίτι που διέμεναν και τη στιγμή της δολοφονίας τους φέρεται να το είχαν εγκαταλείψει και μάλιστα βιαστικά, ίσως γιατί κάποιος τους ειδοποίησε με μήνυμα στα κινητά τους.

Ακόμα και αυτό το μήνυμα που βρέθηκε στα τρία από τα έξι κινητά τηλέφωνα των θυμάτων, οι αστυνομικοί της Ασφάλειας το εξετάζουν ως παραπλανητικό, με σκοπό να φύγουν από το συγκεκριμένο οίκημα καθώς οι εκτελεστές τους δεν γνώριζαν εάν μέσα στο σπίτι είχαν οπλισμό και κατά συνέπεια μια δολοφονική ενέργεια σε βάρος τους, μέσα στο σπίτι, ίσως να οδηγούσε σε ένοπλη συμπλοκή με άγνωστα αποτελέσματα και για τις δυο πλευρές.

