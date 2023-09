Πολιτισμός

Πέθανε ο Ιουλιανός Καττίνης

Έφυγε από την ζωή ο γνωστός ζωγράφος. Είχε στο ενεργητικό του αμέτρητες προσωπικές εκθέσεις στο χρονικό διάστημα έξι δεκαετιών.

Πέθανε στην Ρώμη, σε ηλικία 87 ετών, ο γνωστός ζωγράφος Ιουλιανός Καττίνης. Γεννημένος στην Δαμασκό από Έλληνες γονείς, ως πρώτες, έντονες εμπνεύσεις του λειτούργησαν τα μουσεία της Δαμασκού και της Παλμύρας. Στις αρχές της δεκαετίας του '60 ο Καττίνης αποφασίζει να φύγει για την Ευρώπη και επιλέγει τη Ρώμη, λόγω της μοναδικής της ιστορικής αξίας. Απόφοιτος της Σχολής Καλών Τεχνών της ιταλικής πρωτεύουσας, γίνεται φίλος με καταξιωμένους ζωγράφους, όπως τον Μάριο Μαφάι και τον Τζουζέπε Κανάλι. Παράλληλα, έρχεται σε επαφή με όλες τις καλλιτεχνικές τάσεις της Ευρώπης, πραγματοποιώντας συχνά ταξίδια στο Παρίσι, την Αθήνα, την Βιέννη και το Μόναχο. Με τον τρόπο αυτό, διαμορφώνεται ο «προσωπικός εξπρεσιονισμός του». Σχεδόν αμέτρητες οι προσωπικές εκθέσεις του, στο χρονικό διάστημα έξι δεκαετιών: από το Αμάν και την Βηρυτό, μέχρι την Ρώμη, τον Πειραιά και την Θεσσαλονίκη, το Μόναχο και το Μιλάνο. Κατά την περίοδο της δικτατορίας των συνταγματαρχών συνέβαλε γενναιόδωρα, με έργα του, στη συγκέντρωση χρημάτων υπέρ των οργανώσεων της ελληνικής αντίστασης. «Δεν μιλώ ελληνικά τόσο καλά όσο θα ήθελα, αλλά αισθάνομαι βαθύτατα, ακραιφνώς Έλληνας», έλεγε στους φίλους του. Οι εικαστικές δημιουργίες του εμπνεύστηκαν, μεταξύ άλλων, από το μυστήριο των Ετρούσκων και βασίσθηκαν στο πάντρεμα της χαρακτικής και της ζωγραφικής. Η κηδεία του Ιουλιανού Καττίνη πραγματοποιήθηκε σήμερα, στην Εκκλησία των Καλλιτεχνών -Chiesa degli Artisti- στην πλατεία του Λαού της Ρώμης.