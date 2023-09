Κοινωνία

Λούτσα: Ο 7ος ένοικος του σπιτιού και η συμμορία των “Daltons”

Ο ρόλος του έβδομου ατόμου και οι πιθανοί λόγοι παρουσίας των επτά στην Ελλάδα. Γιατί έφυγαν έτσι.

Ότι βρίσκονταν στην Ελλάδα για να κρυφτούν, αλλά κάποιος τους «έδωσε» εκτιμά ο Γιώργος Καλλιακμάνης για τους έξι νεκρούς της Λούτσας.

Μιλώντας στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα», ο πρόεδρος των αστυνομικών υπαλλήλων νοτιοανατολικής Αττικής, είπε πως, μέσα στο σπίτι που είχαν νοικιάσει κοντά στο Αεροδρόμιο και το σημείο της δολοφονίας τους οι έξι, έμενε και έβδομο άτομο.

Ενδεχομένως να ήταν το άτομο που συνελήφθη στο Διεθνές Αεροδρόμιο Αθηνών, στην κατοχή του οποίου βρέθηκαν σφαίρες, για τις οποίες δεν είχε εξηγήσεις για το πώς βρέθηκαν πάνω του.

Όπως όλα δείχνουν, οι έξι νεκροί έφυγαν βιαστικά, αφού ήταν έξι άτομα μέσα σε ένα πενταθέσιο όχημα, με πλαστές πινακίδες πάνω του.

Μέχρι στιγμής έχει ταυτοποιηθεί μόνο ένας εξ αυτών και πρόκειται για άτομο που είχε περάσει στη χώρα από τον Έβρο. Οι υπόλοιποι, σύμφωνα με τον Γ.Καλλιακμάνη, ήρθαν στην Ελλάδα μέσω κάποιου νησιού, «για να περάσουν απαρατήρητοι».

Πρόκειται για μέλη συμμορίας του οργανωμένου εγκλήματος,”Daltons” που δραστηριοποιείται στα ναρκωτικά. «Το ερώτημα είναι αν ήρθαν μόνο για να κρυφτούν ή αν είχαν κάτι εδώ, γιατί ήταν Κούρδοι», είπε ο πρόεδρος των αστυνομικών υπαλλήλων.

Στο σημείο του μακελειού βρέθηκαν 60 κάλυκες, αλλά κανένα όπλο.

