ΕΛΑΣ: Το μικρότερο περιπολικό βγήκε στους δρόμους

Δείτε το μικροσκοπικό περιπολικό της ΕΛΑΣ που ξεκινά περιπολίες στο ιστορικό κέντρο της Αθήνας...

Η ελληνική αστυνομία εμπλουτίζει διαρκώς τον μηχανοκίνητο στόλο της. Μερικές από τις νεότερες προσθήκες είναι και το ηλεκτρικό αυτοκίνητο πόλης Eco Car. Σύμφωνα με την τελευταία ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ., το μικρότερο περιπολικό που έχει στο στόλο της θα περιπολεί στο ιστορικό κέντρο της Αθήνας.

Το ιστορικό κέντρο της Αθήνας περιλαμβάνει το «τρίγωνο» που σχηματίζουν οι πλατείες Συντάγματος, Ομόνοιας και Μοναστηρακίου και μέσα σε αυτό περικλείονται όλα τα τραπεζικά ιδρύματα, Υπουργεία, μερικές από τις σημαντικότερες επιχειρήσεις της χώρας και φυσικά η Βουλή των Ελλήνων.

Πέρα από τα κλασικά περιπολικά της αστυνομίας, τις μοτοσικλέτες και τα πεζά περίπολα, η ελληνική αστυνομία έχει στη διάθεσή της και το μικρό ηλεκτρικό Eco Car που έχει αυτονομία 100 έως 120 χιλιόμετρα και μπορεί να κινηθεί με ευκολία σε ιδιαίτερα στενούς δρόμους.

