Χόλυγουντ: Η Μάργκοτ Ρόμπι σε πορεία ηθοποιών

Κρατώντας ένα πλακάτ η ηθοποιός ακολούθησε την πορεία μαζί με τους υπόλοιπους διαδηλωτές στο Δυτικό Χόλυγουντ.

Πρωταγωνίστησε στην πιο κερδοφόρα ταινία της χρονιάς μόλις πριν από λίγους μήνες. Ωστόσο, λίγες ώρες νωρίτερα η Μάργκοτ Ρόμπι (Margot Robbie) βρέθηκε μαζί με τους συναδέλφους της ηθοποιούς και σεναριογράφους να διαδηλώνουν για τα δικαιώματά τους σε συγκέντρωση της SAG-AFTRA.

Κρατώντας ένα πλακάτ η ηθοποιός ακολούθησε την πορεία από τα γραφεία του Netflix στα στούντιο της Paramount μαζί με τους υπόλοιπους διαδηλωτές στο Δυτικό Χόλυγουντ.

Φορούσε μία φαρδιά λευκή μπλούζα με το logo του Σωματείου των ηθοποιών και τη λέξη «απεργία» όπως και υπόλοιποι ηθοποιοί.

Όπως αναφέρει το δημοσίευμα της Daily Mail πίσω της διαδήλωνε και η Αυστραλή ηθοποιός και μοντέλο Σαμάρα Γουίβινγκ (Samara Weaving).

