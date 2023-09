Αθλητικά

Μεσογειακοί Παράκτιοι Αγώνες - Τεχνική Κολύμβηση: Πρεμιέρα με 9 μετάλλια για την Ελλάδα (εικόνες)

Η πρώτη μέρα της τεχνικής κολύμβησης στους 3ους Μεσογειακούς Παράκτιους αγώνες είχε μια εκπληκτική συγκομιδή μεταλλίων για την Ελλάδα.

Η πρώτη μέρα της τεχνικής κολύμβησης στους 3ους Μεσογειακούς Παράκτιους αγώνες είχε μια εκπληκτική συγκομιδή μεταλλίων για την Ελλάδα (4 χρυσά, 2 ασημένια, 3 χάλκινα) και ένα νέο μεσογειακό ρεκόρ από τον Γιουσέφ Νεφάτι. Στα 100μ. διπλά πέδιλα ο Τυνήσιος συνδύασε τη νίκη του με ρεκόρ, τερματίζοντας σε 42.52.

Με τα μετάλλια που κατέκτησε η Ελλάδα στην τεχνική κολύμβηση ανέβηκε πρώτη στο σύνολο με 23 και υπολείπεται ενός χρυσού από την Ισπανία, που έχει 10 έναντι 9 της Ελλάδας.

Το πρώτο χρυσό μετάλλιο της ημέρας κατέκτησε η Ελληνίδα Βασιλεία Τσιγκόια με 16.89 στο αγώνισμα των 50 μ. άπνοια. «Το ήθελα πάρα πολύ και το προσπάθησα. Εκτός από χαρά νιώθω και μεγάλη υπερηφάνεια διότι αφενός είναι το πρώτο μετάλλιο των Aγώνων και αφετέρου το κατέκτησα στη χώρα μου», τόνισε η Τσιγκόια.

Πολύ γρήγορος ήταν ο Ηλίας Καλφίδης στο ντεμπούτο του στους Μεσογειακούς Παράκτιους Αγώνες. Τερμάτισε πρώτος στα 400 μ. επιφάνεια με 3:05.11.

Στα 100 μ. επιφάνεια των ανδρών νίκησε ο Γιώργος Παναγιωτίδης με 35.48 και μετά τον τερματισμό του είχε διάθεση για χιούμορ. «Γι' αυτό ήρθα εδώ. Όταν αγωνίζεσαι στο σπίτι σου δεν υπάρχει άλλη επιλογή απ' το χρυσό. Αισθανόμουν πολύ καλά από την αρχή της κούρσας και δεν χρειάστηκε να συμβεί κάτι στη διάρκειά της για να μου δώσει πλεονέκτημα. Μπήκα για το χρυσό και το πήρα. Διάλεξα την τεχνική κολύμβηση, επειδή με εξιτάρει η ταχύτητα. Κολυμπάω γρήγορα, αλλά δεν τρέχω με το αυτοκίνητο για να μη μου κόψουν κλήση».

Το αργυρό μετάλλιο κατέκτησε ο Γιώργος Καλτσουκαλάς με 35.98 και το χάλκινο ο Αιγύπτιος, Σεϊφελντίν Αμπντελράμαν με 36.58.

Στα 50 μ. διπλά πέδιλα των γυναικών πρώτη κάλυψε την απόσταση η Ιταλίδα Βιόλα Μαγκόγκα με 22.30. Δεύτερη τερμάτισε η Γεωργία Περάκη με 22.31 και τρίτη η Λυδία Παντελόγλου με 22.58.

Στα 200 μ. επιφάνεια η Ιταλίδα Σίλβια Σεβινιάνι νίκησε με 1:32.34. Δεύτερη ήταν η συμπατριώτισσα της Τζόρτζια Ντεστέφανι με 1:33.60 και ακολούθησε η Ιφιγένεια Τελιούση με 1:34.19.

Στα 200 μ. διπλά πέδιλα το χρυσό μετάλλιο κατέκτησε η Αιγύπτια Λογκίν Αμπουρλούς με 1:49.67, το αργυρό η Ιταλίδα Σίλβια Μπέλι με 1:49.81 και το χάλκινο η Γιολάνδα Καπέρδα με 1:50.19.

Η Ελλάδα έκλεισε την εντυπωσιακή πρεμιέρα της στην τεχνική κολύμβηση με το χρυσό μετάλλιο στα 4Χ100 μ. μικτής ομαδικής. Νίκησε με 2:33.19, δεύτερη ήταν η Γαλλία με 2:35.39 και τρίτη η Ιταλία με 2:36.14.

Αυτό ήταν το δεύτερο χρυσό μετάλλιο για τον Παναγιωτίδη και την Τσιγκόια, ενώ την ομάδα συμπλήρωσαν ο Καλτσουκαλάς με την Τελιούση.

ΓΥΝΑΙΚΕΣ

50 μ. Άπνοια: 1. Βασιλεία Τσιγκόια (Ελλάδα) 16.89, 2. Ντόρα Μπάσι (Κροατία) 17.04, 3. Αναΐ Βερζέρ (Γαλλία) 17.41.

50 μ. Διπλά Πέδιλα: 1. Βιόλα Μαγκόγκα (Ιταλία) 22.30, 2. Γεωργία Περάκη (Ελλάδα) 22.31, 3. Λυδία Παντέλογλου (Ελλάδα) 22.58.

200 μ. Επιφάνεια: 1. Σίλβια Σεβινιάνι 1:32.34, 2. Τζόρτζια Ντεστέφανι (Ιταλία) 1:33.60, 3. Ιφιγένεια Τελιούση (Ελλάδα) 1:34.19.

200 μ. Διπλά Πέδιλα: 1. Λογκίν Αμπουρλούς (Αίγυπτος) 1:49.67, 2. Σίλβια Μπέλι (Ιταλία) 1:49.81, 3. Γιολάνδα Καπέρδα 1:50.19

ΑΝΔΡΕΣ

100 μ. Επιφάνεια: 1. Γιώργος Παναγιωτίδης (Ελλάδα) 35.48, 2. Γιώργος Κατσουκαλάς (Ελλάδα) 35.98, 3. Σεϊφελντίν Αμπντελράμαν (Αίγυπτος) 36.58.

100 μ. Διπλά Πέδιλα: Γιουσέφ Νεφάτι (Τυνησία) 42.52 μεσογειακό ρεκόρ, 2. Ρικάρντο Ρομάνο (Ιταλία) 42.65, 3. Πάτρικ Μαρτίν (Ιταλία) 43.14.

400 μ. Επιφάνεια: 1. Ηλίας Καλφίδης (Ελλάδα) 3:05.11, 2. Ντέριν Τοπαρλάκ (Τουρκία) 3:05.98, 3. Λορέντσο Καρόνο (Ιταλία) 3:0749.



ΜΙΚΤΕΣ

4Χ100 μ. Επιφάνεια: 1. Ελλάδα 2:33.19, 2. Γαλλία 2:35.39, 3. Ιταλία 2:36.14

- Αύριο, Παρασκευή 15/09/2023, στις 8 π.μ. ξεκινούν την προσπάθειά τους οι κολυμβητές και οι κολυμβήτριες της ανοιχτής θάλασσας, στο αγώνισμα των 5 χλμ στην παραλία του Καρτερού. Με τα ελληνικά χρώματα θα αγωνιστούν οι Αστέριος Δαλδογιάννης, Γιάννης Σκαρής και οι Νεφέλη Ευαγγελία Γιαννοπούλου, Αντωνία Ρακοπούλου.

- Τη δεύτερη παρουσία του σε Μεσογειακούς Παράκτιους Αγώνες θα κάνει αύριο και το Ωκεάνιο Καγιάκ. Οι 18 αθλητές και οι 18 αθλήτριες θα διαγωνιστούν στο θαλάσσιο στίβο του Karteros Beach Sports Center σε ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες εξαιτίας των ανέμων. Από ελληνικής πλευράς συμμετέχουν οι Μάρκελος Πετρόπουλος, Νικόλαος Διακάκης, Νικόλαος Ρένζι και οι Ελευθερία Καμινάρη, Ευτυχία Αλεξανδράκη και η μόλις 15 ετών, η μικρότερη και στις δύο κατηγορίες Μαρία Κουκλινού.

- Στο Beach Tennis τα πρώτα μετάλλια κρίνονται αύριο με τους Έλληνες Γιώργο Καραβασίλη και Θεόδωρο Λιάσκα να αντιμετωπίζουν στο δεύτερο προημιτελικό του δίδυμου των ανδρών τους Ιταλούς Ντοριάνο Μπεκατσιόλι και Τομάζο Τζιοβανίνι, Νο 3 του ταμπλό. Το ελληνικό δίδυμο στον 3ο γύρο επικράτησε με 2-0 σετ (6-1, 6-4) των Αλγερινών Σαΐντ Σαχταλί και Χισέμ Γιάσρι. Στον τέταρτο προημιτελικό θα αναμετρηθούν οι Έλληνες Αναστάσιος Λεμονίδης και Αναστάσιος Τρίπος, με τους Ιταλούς Ντιέγκο Μπολετινάρι και Ματία Σπότο, Νο 2 στο ταμπλό. Οι Έλληνες πρωταθλητές στον 3ο γύρο κέρδισαν τους Μαροκινούς Ανάς Μπουαούντα και Αϊμάν Καουάτσι με 2-0 σετ (6-2, 6-4).

Στο Διπλό Γυναικών, στον δεύτερο προημιτελικό θα αναμετρηθούν οι Γαλλίδες Μαρί-Ιβ Ορό και Ματίλντ Ορό, Νο 4 στο ταμπλό, με τις Ελληνίδες πρωταθλήτριες Ασπασία Σωτηριάδου και Έφη Βασιλείου. Και οι δύο ομάδες πέρασαν «μπάι». Στον τρίτο προημιτελικό παίζουν οι Γαλλίδες Λόλα Μπαρό και Μαϊρέ Μπρε με τις Ισπανίδες Αριάντνα Κόστα Γκράελ και Έβα Φερνάντεθ Πάλος, Νο 3 στο ταμπλό. Οι πρώτες στον 3ο γύρο νίκησαν τις Ελληνίδες Αναστασία Γιολδάση και Βασιλική Σακκά με 2-0 σετ (6-0, 6-0). Οι προημιτελικοί θα ξεκινήσουν στις 10 το πρωί.

- Στο Beach Volley τα ελληνικά ζευγάρια που εξασφάλισαν την πρόκριση στην προημιτελική φάση είναι στους άνδρες οι Κανέλλος / Τερζόγλου που κέρδισαν 2-0 τους Μπαϊράμι / Μαλίγκι (Κόσοβο), οι Ντάλλας / Χατζηνικολάου, που επικράτησαν με το ίδιο σκορ των Καλούτσε / Ντεκίκε από την Aλγερία.

Την πρόκριση στους «8» του τουρνουά εξασφάλισαν και τα δύο ελληνικά γυναικεία δίδυμα. Αρχικά οι Μάτιου / Τριανταφυλλίδη επικράτησαν με 2-0 σετ των αθλητριών από την Σερβία (Σκάριτς - Μίτροβιτς) και ακολούθησαν οι Πασχαλάκη / Αλεξόγλου που επικράτησαν τις Μαχασίνε / Γιάκι με το ίδιο σκορ. Οι προημιτελικοί θα ξεκινήσουν στις 10 το πρωί.

