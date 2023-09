Κόσμος

Ρωσία: ο Κιμ Γιονγκ Ουν σε εργοστάσιο κατασκευής αεροσκαφών

Ο Βορειοκορεάτης ηγέτης, συνεχίζει την επίσκεψή του στην Ρωσία.

Ο βορειοκορεάτης ηγέτης Κιμ Γιονγκ Ουν, που συνεχίζει την επίσκεψή του τη Ρωσία, έφθασε το πρωί στην Καμσαμόλσκ στον Αμούρ, στη ρωσική Άπω Ανατολή, όπου θα περιηγηθεί σε αεροναυτικό εργοστάσιο, μεταδίδουν ρωσικά πρακτορεία ειδήσεων.

«Ο Κιμ Γιονγκ Ουν έφθασε με τρένο στον σιδηροδρομικό σταθμό της Καμσαμόλσκ στον Αμούρ», ανέφερε το ρωσικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων TASS, διευκρινίζοντας πως ο βορειοκορεάτης ηγέτης θα μεταβεί σε «αεροναυτικό εργοστάσιο». Σύμφωνα με το πρακτορείο Interfax, το εργοστάσιο αυτό παράγει «στρατιωτικό και πολιτικό εξοπλισμό».

?????? - #NorthKorean leader Kim Jong-un's train arrived at the Komsomolsk-on-Amur station, reports RIA Novosti correspondent. pic.twitter.com/fNckktMVuN — ????The Informant (@theinformantofc) September 15, 2023

Προχθές Τετάρτη, στο πρώτο του ταξίδι στο εξωτερικό μετά την εκδήλωση της πανδημίας του νέου κορονοϊού, ο βορειοκορεάτης ηγέτης συναντήθηκε με τον ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν στο κοσμοδρόμιο Βαστότσνι, προτού διεξαχθούν επίσημες συνομιλίες διάρκειας δύο και πλέον ωρών, με σκοπό την ενίσχυση των σχέσεων των δυο κρατών, ιδίως σε στρατιωτικό επίπεδο.

Η επίσκεψη του Κιμ Γιονγκ Ουν στη Ρωσία, που άρχισε την Τρίτη, θα διαρκέσει «μερικές ημέρες ακόμη», ανέφερε χθες Πέμπτη ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, ο Ντμίτρι Πεσκόφ, αποφεύγοντας να γίνει πιο συγκεκριμένος.

Ο κ. Πούτιν ανέφερε πως ο κ. Κιμ θα πήγαινε στην Καμσαμόλσκ στον Αμούρ για να περιηγηθεί σε εγκαταστάσεις όπου παράγεται εξοπλισμός για πολιτικά και στρατιωτικά αεροσκάφη και κατόπιν στο Βλαδιβοστόκ, όπου είχε πάει και το 2019, για να παρακολουθήσει «επίδειξη» του στόλου του Ειρηνικού του ρωσικού Πολεμικού Ναυτικού.

