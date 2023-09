Αθλητικά

Super League - Μαρινάκης: Άμεσα άλλος Elite διαιτητής στο ΑΕΚ - Ολυμπιακός

Τι αναφέρει αναλυτικά στην επιστολή του ο πρόεδρος της Super League.

Με επιστολή του προς της ΕΠΟ και ΚΕΔ το βράδυ της Πέμπτης (14/9), ο πρόεδρος της Super League Βαγγέλης Μαρινάκης, ζήτησε να αλλάξει άμεσα ο διαιτητής του αγώνα ΑΕΚ-Ολυμπιακός για την 4η αγωνιστική (17/9) και να αντικατασταθεί άμεσα ο Πορτογάλος Αρτούρ Σοάρες, με άλλον διαιτητή Elite ή 1ης κατηγορίας, τονίζοντας πως ο συγκεκριμένος ρέφερι «...είχε υποστεί βία στα αποδυτήρια από συγκεκριμένους ανθρώπους» σε αγώνα Κυπέλλου ΑΕΚ-Άρης στις 4 Μαρτίου 2020.

Παράλληλα, τονίζει πως θα πρέπει να είναι ξένος κι ο 4ος διαιτητής του ντέρμπι ΑΕΚ-Ολυμπιακός κι όχι ο Διαμαντόπουλος, ενώ ζήτησε να οριστεί ξένος διαιτητής κι όχι Έλληνας (Παπαπέτρου) στο ντέρμπι της Θεσσαλονίκης, ΠΑΟΚ-Άρης.

Αναλυτικά η επιστολή του προέδρου της Super League:

«Μια ακόμα πρόκληση απο τους παράνομους και διεφθαρμένους "παράγοντες" της ΕΠΟ και της ΚΕΔ.

Μετά την ομόφωνη απαίτηση των ομάδων της Super League όπως εκφράστηκε στο τελευταίο ΔΣ και μεταβιβάστηκε άμεσα στην ΕΠΟ και στις Υπερεθνικές Ομοσπονδίες FIFA/UEFA για παρουσία ξένων διαιτητών στα παιχνίδια μεταξύ ΑΕΚ, Άρη, Ολυμπιακού, Παναθηναϊκού και ΠΑΟΚ, είμαστε και πάλι στο σημείο μηδέν.

Οι νέοι προκλητικοί ορισμοί σας, δείχνουν ότι το βασικό μέρος του προβλήματος, δηλαδή όσοι χειρίζονται την Ομοσπονδία, δεν μπορούν ποτέ να είναι μέρος της λύσης, δεν μπορείτε να οδηγήσετε το ποδόσφαιρο σε υγιές περιβάλλον, αντίθετα, με τις πράξεις σας πυροδοτείτε τη βία.

Μετά από τόσες συζητήσεις, ανταλλαγές επιστολών για το αν κινδυνεύει κάποιος διαιτητής στην Ελλάδα και τις δικές μας διαβεβαιώσεις για την ασφάλεια τους, ΕΠΟ και ΚΕΔ ορίζετε στο πρώτο μεγάλο ντέρμπι της χρονιάς, το ΑΕΚ-ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ, έναν διαιτητή που σε αγώνα Κυπέλλου ΑΕΚ-ΑΡΗΣ (4/3/2020) έχει υποστεί βία στα αποδυτήρια από συγκεκριμένους ανθρώπους και έχει περιγράψει στο φύλλο αγώνα ότι ο ιδιοκτήτης της γηπεδούχου έπιασε το βοηθό διαιτητή από τα γεννητικά όργανα μέσα σε ύβρεις και ακραία ένταση.

Από όλους τους διαιτητές του πλανήτη επιλέξατε αυτόν τον διαιτητή;

Με ποια ψυχολογία θα διαιτητεύσει; Πως θα τον αντιμετωπίσει ο κόσμος των ομάδων;

Γίνεται τόση κουβέντα για τη βία καθημερινά όμως τελικά, τη βία, την προκαλείτε εσείς με τις επιλογές σας.

Ενώ η συμφωνία των ομάδων ήταν εξ αρχής να υπάρχουν ΜΟΝΟ ξένοι διαιτητές στα ντέρμπι, ορίζετε στο ΑΕΚ-ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ τον κ. Διαμαντόπουλο που λίγες μόλις μέρες πριν πήγε να τινάξει στον αέρα το παιχνίδι Παναθηναϊκός-Βόλος με τις αποφάσεις του και ακολούθησε σειρά ανακοινώσεων. Και Έλληνας και ο συγκεκριμένος; Τι ακριβώς επιδιώκετε κύριοι με αυτή την επιλογή; Τουλάχιστον, την όξυνση και ίσως πολλά ακόμα…

Όλη την εβδομάδα λέγατε ότι θα ορίσετε και στο ΠΑΟΚ-ΑΡΗΣ ξένους διαιτητές, ήταν απαίτηση και του ΠΑΟΚ και του Άρη και τελικά ορίσατε και εκεί Έλληνα ως… πρόκριμα για επόμενα ντέρμπι; Και μάλιστα διαιτητή που ζήτησε την εξαίρεση του η μία από τις δύο ομάδες στο πρόσφατο παρελθόν;

Πως γίνεται ο ορισμός του Παπαπέτρου να έχει γραφτεί σε blogs και ιστοσελίδες πριν ανακοινωθούν οι ορισμοί;

Πως είναι δυνατόν μέρες πριν τους ορισμούς να γνωρίζουν όλοι ότι ο διαιτητής θα είναι Πορτογάλος και αυτό να γράφεται στον Τύπο;

Είναι στημένοι και κατά… παραγγελίαν οι ορισμοί κύριοι;

Είναι αυτό από μόνο του απόδειξη της παθογένειας και της αντίληψης που έχουν οι ΕΠΟ/ΚΕΔ για τη διαιτησία ή όχι;

Σε μια χρονική στιγμή που όλοι προσπαθούμε το ποδόσφαιρο να πάει μπροστά, εσείς επιμένετε να το ναρκοθετείτε.

Προστατεύτε το παραποδόσφαιρο και καταστρέφετε καθημερινά το Ελληνικό Ποδόσφαιρο

Είναι μονόδρομος:

Ζητήστε άμεσα άλλον ελίτ ή διαιτητή 1ης κατηγορίας για το ντέρμπι ΑΕΚ-ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ

Ορίστε άμεσα ξένο 4ο διαιτητή στο ντέρμπι ΑΕΚ-ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ

Ορίστε άμεσα ξένο διαιτητή στο παιχνίδι ΠΑΟΚ-ΑΡΗΣ».