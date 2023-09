Παράξενα

Κακοκαιρία “Daniel” - Λάρισα: Εξαφανίστηκε ΑΤΜ από πλημμυρισμένο σουπερμάρκετ

Όταν τα νερά υποχώρησαν από το πλημμυρισμένο κτήριο, το ΑΤΜ είχε εξαφανιστεί από τη θέση του!

Ένα ακόμη πρωτόγνωρο περιστατικό έρχεται στο φως της δημοσιότητας έπειτα από το πέρασμα της κακοκαιρίας Daniel. Αυτή την φορά, ΑΤΜ τράπεζας που βρισκόταν στο κτίριο που στεγάζει γνωστό σουπερμάρκετ και άλλες επιχειρήσεις στη Γιάννουλη Λάρισας «εξαφανίστηκε».

Σημειώνεται πως το προηγούμενο διάστημα το κτίριο είχε πλημμυρίσει από τα ορμητικά νερά που συγκεντρώθηκαν στην ευρύτερη περιοχή και η απώλεια του μηχανήματος ανάληψης χρημάτων καταγγέλθηκε μόλις άρχισαν να υποχωρούν τα νερά και υπήρχε πρόσβαση στο κτίριο.

Οι αστυνομικοί εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα χωρίς να αποκλείουν να έγινε διάρρηξη ακόμη και όταν το κτίριο ήταν κάτω από τα νερά, αφού σύμφωνα με πληροφορίες του paidis.com η διάρρηξη πρέπει να έγινε την Πέμπτη, καθώς μέχρι την Τετάρτη το ATM βρισκόταν στη θέση του.

