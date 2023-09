Κόσμος

Τουρκία: ο Γιαϊτζί κατέθεσε μήνυση κατά του Οικουμενικού Πατριάρχη

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι αναφέρει στην μηνυτήρια αναφορά του κατά του Πατριάρχη Βαρθολομαίου, ο απόστρατος ναύαρχος Τζιχάτ Γιαϊτζί.

-

Μήνυση κατά του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου κατέθεσε ο απόστρατος ναύαρχος Τζιχάτ Γιαϊτζί στη Γενική Εισαγγελία Κωνσταντινούπολης υποστηρίζοντας ότι «ο Πατριάρχης και Αρχιεπίσκοπος του Ορθόδοξου Πατριαρχείου της Κωνσταντινούπολης, Βαρθολομαίος ο Α', ενήργησε εκτός των ορίων της δικαιοδοσίας του».

Σύμφωνα με δημοσίευμα της εθνικιστικής ισλαμιστικής εφημερίδας Γενί Ακίτ, στη μήνυση που υπέβαλε στην εισαγγελία ο δικηγόρος Τσαντάς Γκιουρόλ εκ μέρους της «Ένωσης Παγκόσμιας Στρατηγικής και Ναυτιλίας Γαλάζια Πατρίδα» αναφέρεται:

«Ο ύποπτος Δημήτρης Αρχοντώνης (σ.σ. το κατά κόσμον ονοματεπώνυμο του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου), Πατριάρχης και Αρχιεπίσκοπος του Ορθοδόξου Πατριαρχείου της Ιστανμπούλ, Βαρθολομαίος Α', αναγνωρίζεται παγκοσμίως ως "Οικουμενικός" και αντιμετωπίζεται ως αρχηγός κράτους 300 εκατομμυρίων Ορθοδόξων. Επιπλέον, ο ύποπτος, εκτός από τη φράση ‘Οικουμενικός Πατριάρχης’, χρησιμοποιεί και τον τίτλο «Αρχιεπίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως και Νέας Ρώμης», αναφέρει η ανταποκρίτρια του ΑΝΤ1 στην Τουρκία, Άννα Ανδρέου,

Ο δικηγόρος στην εν λόγω μήνυση παραθέτει επίσης: τις επίσημες επισκέψεις του Οικουμενικού Πατριάρχη στο εξωτερικό τα τελευταία χρόνια, τις επίσημες επαφές του με αρχηγούς κρατών ξένων χωρών, καθώς και τη συνέντευξη που είχε παραχωρήσει το 2009 στο Αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο CBS και τη δήλωση του στον δημοσιογράφο κατά την οποία είχε αναφέρει: «μας σταυρώνουν και νομίζω πως αισθάνομαι και εγώ το ίδιο», τη δήλωση του τέως υπουργού Εξωτερικών Νίκου Δένδια κατά την επίσκεψη του στις 28 Δεκεμβρίου του 2019 στην οποία ανέφερε: «Στο Φανάρι μαζί με τον Παναγιώτατο Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο», σύμφωνα με τις οποίες, ο δικηγόρος επισημαίνει ότι ο Δημήτριος Αρχοντώνης με τις οικουμενικές του αξιώσεις αμφισβητεί τη Συνθήκη της Λωζάνης και ότι όλες αυτές οι ενέργειες αποσκοπούν στη «διατάραξη της ενότητας και της εδαφικής ακεραιότητας της Δημοκρατίας της Τουρκίας».

Τέλος, στο δημοσίευμα, τονίζεται ότι στη μήνυση του απόστρατου ναυάρχου Τζιχάτ Γιαϊτζί ζητήθηκε να διαταχθεί έρευνα κατά του «Πατριάρχη και Αρχιεπισκόπου του Ορθοδόξου Πατριαρχείου της Ιστανμπούλ Βαρθολομαίου Α'» αλλά και του Αρχιεπισκόπου της Ρωμαίικης Ορθόδοξης Εκκλησίας Αμερικής Ιωάννη Λαμπρινιάδη (σ.σ. αναφορά στον Αρχιεπίσκοπο Ελπιδοφόρο με το κατά κόσμον όνομά του), οι οποίοι κατονομάζονται ως ύποπτοι, για τα αδικήματα της «Παράνομης ανάληψης δημοσίου αξιώματος» και «Διατάραξη της Ενότητας και Ακεραιότητας του Κράτους», να ληφθούν οι καταθέσεις τους, και σε βάρος τους να σχηματιστεί κατηγορητήριο και να κατατεθεί μήνυση.

Ειδήσεις σήμερα:

Κακοκαιρία Daniel – Λάρισα: Εξαφανίστηκε ΑΤΜ από πλημμυρισμένο σουπερμάρκετ

Πλημμύρες στην Λάρισα - Διασωθέντας: πέσαμε από τη λέμβο και παρασυρθήκαμε 800 μέτρα (βίντεο)

Δίκη Πισπιρίγκου – Κούγιας: Το δικαστήριο επιλέγει να καλέσει μια “Κατίνα” κι όχι σοβαρούς επιστήμονες