Υγεία - Περιβάλλον

Θεσσαλονίκη: Αθώος στο Εφετείο ο μαιευτήρας που είχε καταδικαστεί για τον θάνατο νεογνού

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο από λανθασμένους χειρισμούς του στη γέννα, το κρανίο του μωρού είχε συνθλιβεί.

-

Αθώος κρίθηκε από το Εφετείο μαιευτήρας - γυναικολόγος που είχε καταδικαστεί για τον θάνατο νεογνού από αμέλεια, κατά τη διάρκεια του τοκετού.

Το περιστατικό συνέβη τον Οκτώβριο του 2016 σε ιδιωτική κλινική, ενώ σύμφωνα με την ιατροδικαστική έκθεση, ο θάνατος του νεογνού προήλθε από κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις. Το κατηγορητήριο καταλόγιζε στον γιατρό λανθασμένους χειρισμούς κατά τη γέννα, που είχαν ως αποτέλεσμα να συνθλιβεί το κρανίο του μωρού. Πρωτόδικα είχε καταδικαστεί σε φυλάκιση 20 μηνών, με 3ετή αναστολή.

Απολογούμενος ενώπιον του δευτεροβάθμιου δικαστηρίου, ο γιατρός ανέφερε ότι προέβη σε όλες τις ενέργειες που επιτάσσει η ιατρική επιστήμη και πως ο θάνατος δεν προήλθε από δική του υπαιτιότητα. Οι ισχυρισμοί του έγιναν δεκτοί από τους δικαστές του Τριμελούς Εφετείου Πλημμελημάτων Θεσσαλονίκης που τον έκριναν αθώο.

Ειδήσεις σήμερα:

Εύβοια: Παιδί Νηπιαγωγείου πήγε… κατά λάθος στο Δημοτικό

Κακοκαιρία Daniel – Λάρισα: Εξαφανίστηκε ΑΤΜ από πλημμυρισμένο σουπερμάρκετ

Πειραιάς – πυροβολισμοί: Νεκρός ο άντρας που δέχθηκε τα πυρά