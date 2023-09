Κοινωνία

Κακοκαιρία “Daniel” - Εθνική Οδός: Άνοιγμα με περιορισμούς στην κυκλοφορία

Αποδίδεται στην κυκλοφορία η Εθνική Οδός Αθηνών - Θεσσαλονίκης, που ήταν κλειστή για ημέρες, λόγω της κακοκαιρίας. Τι πρέπει να ξέρουν οι οδηγοί.

Αποδίδεται την Παρασκευή στις 17:00 ξανά στην κυκλοφορία η εθνική οδός Αθηνών - Θεσσαλονίκης και στις δύο κατευθύνσεις, και συγκεκριμένα το τμήμα του Αυτοκινητόδρομου Αιγαίου, μεταξύ Συκουρίου και Γυρτώνης, που είχε αποκλειστεί λόγω της υπερχείλισης του Πηνειού ποταμού, με τη σύμφωνη γνώμη των αρμόδιων φορέων και της Ελληνικής Αστυνομίας.

Η κυκλοφορία θα διεξάγεται από την αριστερή λωρίδα και στις δύο κατευθύνσεις αποκλειστικά για Ι.Χ. αυτοκίνητα και οχήματα βάρους έως 3,5 τόνων.

Για τα βαρέα οχήματα θα υπάρξει εκ νέου ανακοίνωση σε μεταγενέστερο χρόνο με βάση την εξέλιξη του φαινομένου και την δυνατότητα ολοκλήρωσης των ελέγχων στο σώμα της οδού, το οποίο παραμένει πλημμυρισμένο στην επίμαχη περιοχή.

