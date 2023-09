Πολιτική

Κακοκαιρία “Daniel”: Κλειστή για ακόμα δύο 24ώρα η Εθνική Αθηνών – Θεσσαλονίκης

Σύσκεψη στο Κέντρο Επιχειρήσεων στη Λάρισα, πραγματοποιήθηκε το πρωί της Τρίτης. Οι προτεραιότητες που τέθηκαν.

Η παροχή βοήθειας στους κατοίκους, η άντληση υδάτων, οι διανοίξεις δρόμων και οι υπόλοιπες εργασίες που απαιτούνται σε 21 χωριά της Θεσσαλίας που χτυπήθηκε από την καταστροφική κακοκαιρία Daniel βρέθηκαν στο επίκεντρο της συζήτησης που έγινε σήμερα το πρωί, κατά τη σύσκεψη στο Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων στη Λάρισα.

Όπως έγινε γνωστό κατά τη διάρκεια της σύσκεψης, τα συνεργεία της Πυροσβεστικής, του Στρατού και της Περιφέρειας, σε συνεργασία με τους δήμους παρέχουν βοήθεια σε νερό, τρόφιμα, καύσιμα για γεννήτριες ή ότι άλλο αιτούνται οι τοπικές κοινότητες και οι κάτοικοι.

Σύμφωνα με πηγές, από τα 21 χωριά, υπάρχουν 7 - Πηνειάδα, Κεραμίδι, Βλοχός, Μεταμόρφωση, Μάραθος, Κόρδα και Κοσκινάς τα οποία δεν έχουν ακόμη οδική πρόσβαση καθώς δεν έχει υποχωρήσει ακόμη η στάθμη των υδάτων.

Σχετικά με την οδική πρόσβαση στην περιοχή του τριγώνου Λάρισα - Καρδίτσα - Τρίκαλα οι κατάσταση έχει ως εξής: όλες οι βασικές οδικές αρτηρίες είναι πλέον ανοικτές, εκτός του άξονα Τρικάλων - Λάρισας, ο οποίος αυτή την ώρα είναι προσβάσιμος στα οχήματα παροχής βοήθειας και στα μηχανήματα τα οποία εκτελούν εργασίες προκειμένου να ανοίξει και να δοθεί στην κυκλοφορία.

Επίσης ο αυτοκινητόδρομος Ε65 είναι ανοικτός, ενώ η ΠΑΘΕ (Εθνική Οδός Αθηνών - Θεσσαλονίκης) παραμένει κλειστή. Το κύριο πρόβλημα στην ΠΑΘΕ είναι το πλημμυρικό φαινόμενο και εκτιμάται πως θα χρειαστεί τουλάχιστον 2 εικοσιτετράωρα για να λυθεί το ζήτημα. Μεγαλύτερο πρόβλημα υπάρχει στη σιδηροδρομική σύνδεση της Αθήνας με τη Θεσσαλονίκη καθώς οι ζημιές στο σιδηροδρομικό δίκτυο είναι τεράστιες και η αποκατάσταση θα πάρει αρκετά μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

Πρόβλημα υπάρχει επίσης και στη Γιάννουλη Λάρισας, λόγω της στάθμης των νερών του Πηνειού. Οι εργασίες καθαρισμού των υπόλοιπων επαρχιακών και δασικών δρόμων συνεχίζονται με κάθε διαθέσιμο μέσο, ενώ η Ελληνική Αστυνομία συνιστά στους οδηγούς που κινούνται στην περιοχή χαμηλές ταχύτητες και ιδιαίτερη προσοχή και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών που βρίσκονται στα σημεία.

Οι ίδιες πηγές αναφέρουν πως ιδιαίτερη σημασία δίνεται στο ζήτημα της δημόσιας υγείας, με το υπουργείο Υγείας να καλεί τους κατοίκους να ακολουθούν τις οδηγίες προστασίας που έχουν εκδοθεί ήδη. Το μεσημέρι στις 16:00 θα υπάρξει από τη Λάρισα η προγραμματισμένη ενημέρωση από την αναπληρώτρια υπουργό Υγείας Ειρήνη Αγαπηδάκη για τα υγειονομικά θέματα.

Εν τω μεταξύ, μέχρι σήμερα το πρωί είχαν συγκεντρωθεί και αποτεφρωθεί ή ταφεί σύμφωνα με τις υγειονομικές διατάξεις περισσότερα από 15.000 νεκρά ζώα, τα 7.750 χθες. Η προσπάθεια πλέον επικεντρώνεται στα νεκρά ζώα που έχουν απομείνει μέσα σε κλειστούς χώρους (πχ μαντριά), ενώ σημειώνεται ότι απαιτείται η απόλυτη συνεργασία των δημοτικών αρχών για το ζήτημα αυτό, καθώς η ανάγκη να ολοκληρωθεί η συγκεκριμένη διαδικασία είναι άμεση. Σημειώνεται πως όλες οι επιχειρήσεις στην περιοχή γίνονται με αυστηρή τήρηση των κανόνων υγειονομικής προφύλαξης.

Σχετικά με την κρατική αρωγή και την πορεία υλοποίησης της στήριξης των κατοίκων, η επικαιροποίηση των στοιχείων θα γίνει από τον κ. Τριαντόπουλο κατά την μεσημεριανή ενημέρωση των 16:00. Μέχρι το πρωί είχαν κατατεθεί 1.180 οριστικές αιτήσεις και 1.380 προσωρινές από χθες το μεσημέρι που άνοιξε η πλατφόρμα, ενώ επισημαίνεται πως όλοι όσοι επλήγησαν δικαιούνται κρατικής αρωγής.

Σχετικά με τα ζητήματα φιλοξενίας όσοι κάτοικοι των χωριών που έχουν πληγεί έχουν ανάγκη κατευθύνονται σε χώρους φιλοξενίας των δήμων ή της Περιφέρειας και στη συνέχεια μετακινούνται σε ξενοδοχεία.

Παράλληλα μεγάλος αριθμός αστυνομικών δυνάμεων έχει διατεθεί για τη φύλαξη των χωριών, στα οποία οι κάτοικοι έχουν αρκετά περιουσιακά στοιχεία έξω από τις οικείες τους μετά το πλημμυρικό φαινόμενο.

Στη σύσκεψη στο Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων συμμετείχαν σήμερα το πρωί ο υπουργός Εθνικής 'Αμυνας Νίκος Δένδιας, ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ Γιάννης Μπρατάκος, ο υφυπουργός Υποδομών Νίκος Ταχιάος, ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Διονύσης Σταμενίτης, ο υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς, ο υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Χρήστος Τριαντόπουλος, ο γενικός γραμματέας Δημόσιας Τάξης Μάνος Λογοθέτης, ο γενικός γραμματέας Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Γιώργος Στρατάκος, ο γενικός γραμματέας Τουριστικής Πολιτικής και Ανάπτυξης Μύρων Φλουρής, ο περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός, ο αρχηγός Γενικού Επιτελείου Εθνικής 'Αμυνας Κωνσταντίνος Φλώρος, ο διοικητής Α' Στρατιάς αντιστράτηγος Ιωάννης Τσιόπλος και στελέχη συναρμόδιων υπηρεσιών.

