Κακοκαιρία “Daniel”: Μάχη με τον Πηνειό στη Λάρισα – Κάτω από τις λάσπες η Καρδίτσα (εικόνες)

Χωρίς τέλος τα προβλήματα από την κακοκαιρία στη Θεσσαλία. Τα είδη πρώτης ανάγκης που χρειάζονται οι πληγέντες από τις πλημμύρες.

Συνεχίζεται η προσπάθεια για την αντιμετώπιση του φαινομένου της πλημμύρας και των προβλημάτων που έχουν δημιουργηθεί εντός της πόλης της Λάρισας, από την υπερχείλιση του Πηνειού.

Σε κάποιες συνοικίες της πόλης τα νερά έχουν υποχωρήσει και συνεχίζεται η άντληση τους από την πυροσβεστική, ενώ σε άλλες άλλες το πλημμυρικό φαινόμενο παραμένει σε μεγάλη έκταση και συνεχιζονται οι επιχειρήσεις απεγκλωβισμού κατοίκων.

Τα τελευταία 24ωρα το μεγαλύτερο πρόβλημα εντοπίζεται στην συνοικία της Γιάννουλης και συγκεκριμένα στις Εργατικές Κατοικίες της συνοικίας όπου και συμφωνα με δηλώσεις του δημάρχου Λαρισαίων ,Απόστολου Καλογιάννη, έχει δημιουργηθεί πλέον ένα ιδιαίτερο γεωλογικό φαινόμενο καθώς πέραν της κοίτης του Πηνειού έχει διαμορφωθεί και μια νέα, δεύτερη, κοίτη, εξαιτίας των νερών που έφτασαν στη Λάρισα από τις γειτονικές πεδιάδες.

Οι αρμόδιες αρχές συνεχίζουν την παροχή βοήθειας στους κατοίκους που έχουν εκκενώσει τα σπίτια τους, με τρόφιμα, νερά και άλλα είδη πρώτης ανάγκης στις δομές που έχουν δημιουργηθεί από το δήμο, ενώ γίνεται προσπάθεια εν μεγάλο μέρος των κατοίκων αυτών να μεταφερθούν σε άλλους χώρους όπως είναι και τα ξενοδοχεία της περιοχής.

Ταυτόχρονα δύσκολη παραμένει και η κατάσταση στα χωριά του νόμου και στον κάμπο της Λάρισας, όπου τα πλυμμηρικά φαινόμενα βρίσκονται ακόμη σε ένταση.

Κάτω από το νερό και τις λάσπες τα χωριά της Καρδίτσας και των Τρικάλων

Θαμμένα στο νερό και τη λάσπη βρίσκονται αρκετά χωριά των Περιφερειακών Ενοτήτων Τρικάλων και Καρδίτσας από την καταστροφική επέλαση της κακοκαιρίας Daniel, με τις δημοτικές αρχές να ζητούν άμεση και ουσιαστική παρέμβαση της πολιτείας, να ανοίξουν δρόμοι, να αποκατασταθούν οδικές συνδέσεις και οι κάτοικοι όπου είναι εφικτό να μπορέσουν να επιστρέψουν στις κατοικίες τους. Παράλληλα σε περιοχές όπως είναι ο Δήμος Φαρκαδόνας στην Π.Ε. Τρικάλων ο οποίος έχει υποστεί βιβλική καταστροφή, καθώς χωριά βρίσκονται κάτω από το νερό, οι αρχές κάνουν λόγο για έλλειψη φαρμάκων, φαγητού και νερού, ζητούν ειδικά για τις μερίδες φαγητού να υπάρξει άμεση ανταπόκριση σε καθημερινή βάση. Η μεγάλη ανησυχία των κατοίκων σε όλες τις πληγείσες περιοχές έχει να κάνει με το γεγονός της υποχώρησης των νερών, πότε αυτή θα γίνει και κυρίως σε ποια κατάσταση θα βρουν τα σπίτια τους, όταν επιστρέψουν σε αυτά. Παράλληλα σε ορισμένα χωριά ξεκίνησε και η μεταφορά των νεκρών ζώων, καθώς η κακοκαιρία προκάλεσε μεγάλο χτύπημα στο ζωικό κεφάλαιο των περιοχών βυθίζοντας σε απόγνωση τους κτηνοτρόφους, για την επόμενη μέρα.

Επίσης χιλιάδες στρέμματα με καλλιέργειες είναι καλυμμένα με νερό, με αποτέλεσμα για φέτος τουλάχιστον το εισόδημα για τον Θεσσαλό αγρότη να έχει χαθεί με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τις οικογένειές τους. Ο δήμαρχος Πύλης κ. Κώστας Μαράβας, όπου ο ορεινός κυρίως όγκος του δήμου υπέστη ανυπολόγιστες καταστροφές, με επιστολή προς τον πρωθυπουργό τονίζει την αναγκαιότητα να προχωρήσει το φράγμα Πύλης. Μεταξύ άλλων σημειώνει:

«Τα νερά πρέπει να τα κρατήσουμε στα βουνά, με μικρά και μεγαλύτερα φράγματα, προκειμένου από εκεί, ελεγχόμενα να τα κατευθύνουμε προς τα ποτάμια μας, ανάλογα με τις επικρατούσες συνθήκες.

Παράλληλα να χρησιμοποιήσουμε τα φράγματα αυτά για παραγωγή, ενέργεια, άρδευση, ύδρευση.

Στο πλαίσιο αυτό, γίνεται ακόμη πιο επίκαιρη η κουβέντα που χρόνια έχει ανοίξει από τον Δήμο μας και τον Δήμο Τρικκαίων για το φράγμα της Πύλης, ένα φράγμα που θα έλυνε για πάντα το πρόβλημα ύδρευσης και άρδευσης των περιοχών μας, ενώ θα περιόριζε σε μεγάλο βαθμό τα νερά που ορμητικά, λόγω των υψομετρικών διαφορών, οδεύουν μέσω του Πορταϊκού ποταμού στον Πηνειό».

Ο Δήμος Μουζακίου, σε ανακοίνωσή του τονίζει πως μεγάλη είναι η επιθυμία δήμων, συλλόγων, οργανώσεων, επιχειρηματιών, μα και απλών πολιτών από όλη την Ελλάδα, να αποστείλουν βοήθεια για τους πλημμυροπαθείς στον Δήμο Μουζακίου. Έτσι, η δημοτική διοίκηση εξέδωσε σχετική ανακοίνωση για τα είδη πρώτης ανάγκης που χρειάζονται αυτή τη στιγμή οι πληγέντες στις πλημμυρόπληκτες περιοχές.

Ειδικότερα, το απαραίτητο υλικό είναι:

Εμφιαλωμένο νερό

Συσκευασμένα τρόφιμα, (ξηρά τροφή), κονσέρβες φαγητού και γάλακτος.

Είδη υγιεινής, καθαριστικά, απολυμαντικά.

Φαρμακευτικό υλικό πρώτων βοηθειών.

Είδη ένδυσης και υπόδησης.

Κρεβάτια, κλινοσκεπάσματα, στρώματα.

Ζωοτροφές για παραγωγικά και οικόσιτα ζώα.

Ο Δήμος Μουζακίου ενημερώνει ότι συγκροτούνται ομάδες εθελοντριών/ών για τον καθαρισμό σπιτιών πλημμυροπαθών στις πληγείσες τοπικές κοινότητες.

Επίσης μεγάλη ήταν η ανταπόκριση των μηχανικών- μελών του Περιφερειακού Τμήματος Κεντρικής και Δυτικής Θεσσαλίας στην πρόσκληση που απηύθυνε το Επιμελητήριο για την εγγραφή τους στο Μητρώο Εθελοντών Μηχανικών Αντιμετώπισης Φυσικών Καταστροφών και την εθελοντική συμμετοχή τους στην υποστήριξη των ενεργειών που απαιτούνται το επόμενο διάστημα για την καταγραφή των ζημιών, που προκάλεσε το καταστροφικό πέρασμα του φαινομένου «Ντάνιελ». Τα στοιχεία των εθελοντών έχουν ήδη διαβιβαστεί στη Διεύθυνση Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών (ΔΑΕΦΚ), οι οποίοι είναι στη διάθεση της Πολιτικής Προστασίας και έτοιμοι να συνδράμουν στις αυτοψίες και στην καταγραφή των ζημιών.

